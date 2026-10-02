Sơn La ghi 'dấu ấn kép' trên bản đồ du lịch châu Á

Hai danh hiệu ở 2 hạng mục khác nhau, dành cho 2 vùng đất mang những sắc thái riêng, nhưng cùng hội tụ ở một điểm: sức hấp dẫn của thiên nhiên, văn hóa và con người Sơn La đang ngày càng được nhận diện trên bản đồ du lịch khu vực.

Vẻ đẹp Tà Xùa khi mùa xuân về ẢNH: ĐỖ VINH

Từ vẻ đẹp thiên nhiên khác biệt

Theo quy hoạch, Khu du lịch Tà Xùa gồm 12 bản vùng cao thuộc các xã Tà Xùa, Xím Vàng và Bắc Yên, có tổng diện tích khoảng 13.000 ha với khoảng 99% dân số ở các bản này là đồng bào dân tộc Mông.

Nằm ở độ cao từ 1.500 - 2.800 m so với mực nước biển, được bao bọc bởi những dãy núi hùng vĩ của Hoàng Liên Sơn, Tà Xùa có một diện mạo khác biệt. Những đỉnh núi cao, thung lũng sâu, những triền ruộng bậc thang nối nhau theo sườn núi, cùng hệ thống thác nước, rừng nguyên sinh và biển mây tạo nên một cảnh quan thiên nhiên vô cùng quyến rũ.

Em bé H'Mông bên trạm mâm xôi Xím Vàng ẢNH: HUY KUNN

Đặc biệt, biển mây Tà Xùa từ lâu đã trở thành hình ảnh nhận diện của vùng đất này. Những tầng mây cuộn trôi dưới chân núi, lúc bảng lảng như khói, lúc dâng lên thành biển trắng giữa trùng điệp núi rừng khiến Tà Xùa được biết đến là một trong những điểm săn mây nổi tiếng của Việt Nam và khu vực.

Không chỉ có thế, các địa danh như Sống lưng khủng long, núi U bò, tam giác quỷ, cây cô đơn, mỏm cá heo, rừng chè cổ thụ, thác nước Xím Vàng, rừng nguyên sinh Phu Sa Phìn, đỉnh Sa Mu, ruộng bậc thang, bãi đá cổ Khe Hổ… đang từng bước trở thành những điểm đến được du khách quan tâm.

Đáng chú ý, sức hấp dẫn của Tà Xùa cũng đang được chuyển hóa thành động lực thu hút đầu tư. Hiện trên địa bàn xã Tà Xùa có 22 dự án được thu hút đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa dân tộc H'Mông, điểm dừng chân ngắm cảnh, homestay, du lịch cộng đồng và nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch…

Săn mây ở Tà Xùa ẢNH: HUY KUNN

Nếu Tà Xùa tạo dấu ấn bằng vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của núi cao và biển mây, thì Mộc Châu lại chinh phục du khách bằng một không gian thiên nhiên rộng lớn, giàu sức sống và biến đổi theo mùa.

Theo quy hoạch điều chỉnh đến năm 2045, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có quy mô khoảng 205.405 ha, bao gồm không gian Mộc Châu và Vân Hồ. Đây là một vùng cảnh quan rộng lớn, trải từ cao nguyên trung tâm đến núi rừng, sông Đà, khu vực biên giới và Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha.

Nhưng thiên nhiên Mộc Châu không chỉ nằm ở núi non và khí hậu. Đất đai đã tạo nên một diện mạo rất riêng cho cao nguyên.

Mộc Châu mùa xuân, nương đồi bao phủ bởi sắc trắng tinh khôi của hoa mận ẢNH: ANH ĐỨC

Hai nhóm đất chính là đất feralit đỏ nâu và đất phù sa cổ, tạo điều kiện phát triển chè, cây ăn quả, đồng cỏ, lúa nước, rau màu.

Từ đó hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp đặc trưng: đồi chè xanh nối tiếp, đồng cỏ rộng mở, những vườn cây ăn quả theo mùa, vùng rau hoa, trang trại bò sữa và các nông trại kết hợp trải nghiệm du lịch.

Ở Mộc Châu, sản xuất nông nghiệp không đứng ngoài du lịch. Chính những mùa hoa, mùa quả, đồi chè, đồng cỏ và trang trại đã trở thành một phần của cảnh quan, tạo nên những trải nghiệm mà du khách khó tìm thấy ở một điểm đến chỉ thuần túy dựa vào tài nguyên tự nhiên.

Những đồi chè xanh mướt làm nên thương hiệu du lịch Mộc Châu ẢNH: HUY KUNN

Đến giá trị chung của văn hóa cộng đồng

Sở hữu những vẻ đẹp khác nhau, nhưng cả Tà Xùa và Mộc Châu cùng được nâng đỡ bởi một nguồn tài nguyên quan trọng: văn hóa cộng đồng. Trên không gian rộng lớn của Mộc Châu và vùng cao Tà Xùa, nhiều cộng đồng dân tộc cùng sinh sống, trong đó có dân tộc Thái, H'Mông, Mường, Dao, Kinh, Xinh Mun, Khơ Mú, Tày, La Ha...

Mỗi cộng đồng mang theo một sắc màu riêng qua trang phục, tiếng nói, kiến trúc nhà ở, ẩm thực, nghề thủ công, lễ hội, phong tục, âm nhạc và nghệ thuật dân gian. Bởi thế, hành trình đến Sơn La không chỉ là hành trình chiêm ngưỡng cảnh sắc.

Đó còn là hành trình gặp gỡ con người, tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm một cách sống được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Rực rỡ sắc màu văn hóa qua lễ hội đường phố ở Mộc Châu ẢNH: THÚY HÀ

Thiên nhiên tạo nên vẻ đẹp ban đầu của điểm đến; văn hóa làm cho vẻ đẹp ấy có chiều sâu; còn con người chính là cầu nối đưa những giá trị ấy đến gần hơn với du khách.

Hai danh hiệu quốc tế dành cho Tà Xùa và Mộc Châu trong năm 2026 do đó không chỉ là những dấu mốc đáng tự hào của du lịch Sơn La. Đó còn là sự ghi nhận đối với những giá trị riêng có đang được gìn giữ, phát huy và từng bước chuyển hóa thành sức mạnh mới cho ngành du lịch.