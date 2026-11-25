T HẤP THỎM VỚI VẾT NỨT CHÂN ĐỒI

Tình trạng sụt lún, nứt gãy xuất hiện từ khoảng 2 - 3 năm trước. Đến nay, vết nứt đã kéo dài hơn 200 m, có vị trí sâu từ 2 - 3 m. Sau mỗi đợt mưa lớn, những đường nứt tiếp tục mở rộng, đất dưới chân đồi có dấu hiệu sụt trượt, khiến nguy cơ sạt lở ngày càng hiện hữu.

Khu dân cư Ba Khen, xã Măng Ri (Quảng Ngãi), nơi 28 hộ dân sinh sống trong nỗi bất an trước nguy cơ sạt lở ẢNH: HẢI PHONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên những ngày cuối tháng 11, khu dân cư Ba Khen có hàng chục hộ dân sinh sống quanh sườn núi. Dưới khu vực đường bê tông dẫn vào khu dân cư khoảng 5 m, một vết nứt kéo dài gần 200 m xuất hiện trên nền đất. Phía dưới sườn đồi, đất sạt tràn xuống ruộng của người dân, phủ lấp một phần diện tích sản xuất, khiến không thể canh tác.

Bà Y Vắng (66 tuổi) luôn bất an, nhất là vào những đêm mưa khi nhà bà chỉ nằm cách khu vực sụt lún khoảng 5 m. Ngày nắng, bà vẫn cố lên nương rẫy làm việc, duy trì cuộc sống nhưng khi trời chuyển mưa, mọi công việc đều phải bỏ dở, nỗi lo sạt lở lại bủa vây. "Tôi chỉ sợ sạt lở bất ngờ, không kịp chạy. Nhất là ban đêm, nếu mưa lớn khiến đất tiếp tục sạt trượt xuống khe suối thì gia đình rất khó xoay xở. Chúng tôi mong sớm được di dời đến nơi ở an toàn để mỗi khi mưa bão đến cả nhà có thể yên tâm ngủ ngon", bà nói.

Vết nứt kéo dài hơn 200 m, dưới khu dân cư Ba Khen ẢNH: THU HIỀN

Không riêng gia đình bà Y Vắng, nhiều hộ dân thôn Ba Khen cũng đang sống trong cảnh thấp thỏm. Nền đất dưới chân đồi chủ yếu là bùn lầy, mềm nhão, dễ sụt trượt khi ngấm nước. Nguy cơ sạt lở vì thế luôn hiện hữu, nhất là trong những đợt mưa kéo dài.

Trước nỗi lo đất đá bất ngờ đổ xuống khu dân cư, từ đầu tháng 7, có 8 hộ dân trong thôn đã chủ động dựng lều tạm trên khu vực núi cao, cách vị trí sạt lở khoảng 300 m để tránh trú mỗi khi mưa lớn. Những căn lều dựng giữa núi là nơi người dân tìm đến mỗi khi thời tiết trở nên bất thường. Chẳng ai muốn phải rời nhà cửa, đồ đạc và cuộc sống quen thuộc để lên núi tránh trú nhưng với họ, sự an toàn của gia đình phải được đặt lên trước.

M ONG SỚM CÓ KHU TÁI ĐỊNH CƯ

Ông A Nguyệt, Bí thư Chi bộ thôn Ba Khen, cho biết: "Nguy cơ sạt lở tại khu vực này luôn hiện hữu. Người dân rất lo lắng, nhất là khi mưa lớn kéo dài. Bà con mong muốn sớm được bố trí nơi ở an toàn, ổn định lâu dài để yên tâm sinh sống".

Trước nguy cơ sạt lở, UBND xã Măng Ri đã tổ chức kiểm tra toàn bộ khu vực, khoanh vùng những vị trí nguy hiểm và tuyên truyền người dân không đến gần nơi có nguy cơ sụt trượt. Địa phương cũng xây dựng phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", xác định tuyến đường di tản, điểm tập kết và lập danh sách các hộ dân cần sơ tán. Khi có mưa lớn, cán bộ xã phối hợp với thôn túc trực tại khu vực để theo dõi diễn biến. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, địa phương sẽ tổ chức di dời người dân ngay đến nơi an toàn.

Bà Y Vắng lo lắng không biết sạt lở ập đến khi nào ẢNH: HẢI PHONG

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, cho biết trong điều kiện thời tiết bình thường, tình trạng sụt lún chưa gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân. Tuy nhiên, địa phương đặc biệt lo ngại khi mưa lớn kéo dài, nước ngấm sâu vào đất có thể khiến tình trạng sụt trượt tiếp diễn, làm gia tăng nguy cơ sạt lở. Theo ông Quang, trước nguy cơ mất an toàn và nguyện vọng chính đáng của người dân, UBND xã Măng Ri đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện điều kiện địa chất tại khu vực đồi núi thôn Ba Khen. Đồng thời, đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ quỹ đất và bố trí kinh phí đầu tư xây dựng khu tái định cư, tạo điều kiện di dời 28 hộ dân đến nơi ở mới an toàn.