Sông Đốc từ làng biển trăm năm thành đô thị kinh tế biển động lực mới

Từ một làng biển hình thành bên cửa sông Ông Đốc, xã Sông Đốc hôm nay mang diện mạo của một đô thị biển năng động, giữ vai trò động lực phát triển kinh tế phía tây tỉnh Cà Mau. Mỗi năm, nơi đây có khoảng 150.000 tấn thủy sản được khai thác và nuôi trồng, hàng ngàn lao động gắn với biển, hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, thương mại và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Mỗi ngày, cửa biển Sông Đốc đón hàng trăm lượt tàu cá ra khơi, tạo động lực phát triển kinh tế biển phía tây tỉnh Cà Mau ẢNH: G.B

Xã Sông Đốc có diện tích tự nhiên 84,19 km2 và dân số 47.498 người. Trong đó, dân số khu vực đô thị khoảng 35.527 người, chiếm gần 75% tổng dân số. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt hơn 80%, phản ánh quá trình chuyển dịch mạnh mẽ từ kinh tế nông nghiệp truyền thống sang mô hình đô thị gắn với kinh tế biển, thương mại và dịch vụ.

Tàu cá neo đậu tại cảng cá Sông Đốc, nơi hình thành hệ sinh thái hậu cần nghề cá và logistics thủy sản đặc trưng của đô thị biển phía tây Cà Mau ẢNH: G.B

Những con số đó cho thấy quy mô phát triển của địa phương, đồng thời lý giải vì sao HĐND tỉnh Cà Mau đã thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập phường Sông Đốc.

Sông Đốc đô thị lớn lên từ những chuyến biển

Nằm bên cửa sông Ông Đốc đổ ra biển Tây, từ lâu, Sông Đốc đã là trung tâm khai thác thủy sản quan trọng của tỉnh Cà Mau. Quanh hoạt động đánh bắt xa bờ hình thành cả một hệ sinh thái kinh tế gồm cung ứng nhiên liệu, nước đá, ngư lưới cụ, vận tải thủy, kho lạnh, thu mua, chế biến và trung chuyển thủy sản.

Hoạt động khai thác thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển mạnh đã tạo động lực cho quá trình đô thị hóa ở Sông Đốc ẢNH: G.B

Kinh tế biển vì thế trở thành trụ cột phát triển của địa phương. Hiện tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ chiếm khoảng 80% cơ cấu kinh tế. Năm 2025, toàn xã thành lập mới 361 cơ sở sản xuất, kinh doanh, nâng tổng số lên khoảng 2.200 cơ sở cùng 262 doanh nghiệp đang hoạt động. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 91 triệu đồng/năm, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng gần 0,63%.

Không chỉ tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, kinh tế biển còn góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Hiện tỷ lệ đô thị hóa của Sông Đốc đạt khoảng 74,8%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu theo tiêu chuẩn thành lập phường. Trong quy hoạch phát triển của tỉnh, Sông Đốc được xác định là đô thị trung tâm tiểu vùng phía tây, trung tâm chuyên ngành về kinh tế biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, thương mại và logistics thủy sản.

Cửa ngõ biển Tây và cực tăng trưởng mới

Sông Đốc còn giữ vai trò cửa ngõ biển Tây của tỉnh Cà Mau. Địa phương nằm trong chuỗi đô thị ven biển Gành Hào - Sông Đốc, đồng thời là điểm cuối đoạn Cái Đôi Vàm - Sông Đốc thuộc dự án tuyến đường ven biển tỉnh Cà Mau. Đây là vị trí thuận lợi để kết nối các hoạt động khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản và giao thương hàng hóa trong khu vực.

Cầu Sông Đốc cùng hệ thống hạ tầng giao thông đang tạo động lực để đô thị cửa biển Sông Đốc phát triển theo hướng hiện đại, gắn với kinh tế biển ẢNH: G.B

Bên cạnh giao thông đường bộ, giao thông thủy là lợi thế nổi bật. Cửa sông Ông Đốc giữ vai trò tuyến vận tải quan trọng, phục vụ neo đậu tàu thuyền, trung chuyển hàng hóa và phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá.

Thành lập phường không chỉ là thay đổi về đơn vị hành chính mà còn mở ra cơ hội để địa phương nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ và khai thác tốt hơn tiềm năng kinh tế biển. Đây cũng là tiền đề để Sông Đốc tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kinh tế biển, dịch vụ hậu cần nghề cá của khu vực phía tây tỉnh Cà Mau" Ông Mã Minh Tâm, Bí thư xã Sông Đốc

Theo công bố của UBND tỉnh Cà Mau, đô thị Sông Đốc đã đạt tiêu chí đô thị loại III. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nâng cao chất lượng quản lý đô thị trong thời gian tới.

Ông Mã Minh Tâm, Bí thư xã Sông Đốc, cho rằng việc HĐND tỉnh thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập phường Sông Đốc là dấu mốc quan trọng đối với địa phương sau nhiều năm phát triển mạnh về kinh tế biển, thương mại và dịch vụ.

Với sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản khoảng 150.000 tấn mỗi năm, Sông Đốc đang khẳng định vai trò trung tâm kinh tế biển phía tây tỉnh Cà Mau ẢNH: G.B

Theo ông Tâm, Sông Đốc hiện đã hình thành rõ nét diện mạo của một đô thị biển với quy mô dân số lớn, tỷ lệ đô thị hóa cao và hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển. Ông Mã Minh Tâm, Bí thư xã Sông Đốc "Thành lập phường không chỉ là thay đổi về đơn vị hành chính mà còn mở ra cơ hội để địa phương nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ và khai thác tốt hơn tiềm năng kinh tế biển. Đây cũng là tiền đề để Sông Đốc tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kinh tế biển, dịch vụ hậu cần nghề cá của khu vực phía tây tỉnh Cà Mau", ông Tâm cho biết.

Giữ hồn làng biển trong hành trình đô thị hóa

Đằng sau những con số tăng trưởng của Sông Đốc là cộng đồng cư dân mang đậm bản sắc vùng biển Tây Nam bộ, được hình thành từ nhiều thế hệ gắn bó với nghề biển. Người dân sinh sống tập trung dọc các tuyến sông, cửa biển, khu vực cảng cá và các tuyến giao thông chính, tạo nên không gian đô thị đặc trưng hiếm nơi nào có được.

Tàu cá hoạt động trên vùng biển Sông Đốc, phía xa là đảo Hòn Chuối - địa bàn có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Cà Mau ẢNH: G.B

Hiện địa phương có 14 trường công lập và 1 trường tư thục với khoảng 7.500 học sinh. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100% dân số thường trú. Hệ thống điện lưới quốc gia phủ kín địa bàn với tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 100%.

Đặc biệt, địa giới hành chính của Sông Đốc bao gồm cụm đảo Hòn Chuối - địa bàn có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh trên tuyến biển Tây. Đây cũng là một phần tạo nên vị thế đặc biệt của địa phương trong chiến lược phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Từ những xóm nghề ven cửa biển Tây, Sông Đốc đang từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển năng động. Việc chuyển từ xã lên phường không đơn thuần là thay đổi tên gọi hành chính mà phản ánh hành trình phát triển của một đô thị được hình thành từ biển, lớn lên cùng biển và hướng tới vai trò cực tăng trưởng mới của vùng ven biển phía tây tỉnh Cà Mau.



