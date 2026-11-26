Theo AP, những đợt sóng dữ đã đánh sập một phần cây cầu tại thành phố Pacifica ở miền bắc California. Cây cầu dài 350 m hình chữ L đã bị sập đoạn rẽ ngang. Trước đó, giới chức địa phương đã ra lệnh cấm người dân lên cầu từ mùa hè do phát hiện các vết nứt trên thân cầu.

Cây cầu ban đầu tại thành phố Pacifica, miền bắc California ngày 25.11 ẢNH: AP

Sóng dữ ập vào phần còn lại của cây cầu sau khi một đoạn bị sập ẢNH: AP

Đợt siêu triều cường đã khiến mực nước biển dâng, dẫn đến sóng lớn cuồn cuộn ập vào bờ biển California. Các khu nhà ven biển tại Pacifica bắt đầu bị ngập từ tuần này do siêu triều cường.

Triều cường kết hợp sóng dữ ập vào các khu vực ven biển ẢNH: AP

Tại hạt Marin ở miền bắc thành phố San Francisco, các quan chức cảnh báo sơ tán cư dân ven biển ở bãi biển Stinson, cho biết sóng lớn có thể ập vào và gây ngập lụt. Cảnh báo được dỡ bỏ vào chiều 25.11 nhưng người dân vẫn được khuyến cáo tránh xa khu bờ biển do vẫn còn sóng lớn.

Sóng đánh vào nhà dân tại Pacifica ngày 25.11 ẢNH: AP

Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) đã ban hành cảnh báo ngập lụt ven biển cho khu vực bờ biển Thái Bình Dương và các vùng ven vịnh San Francisco và vịnh San Pablo cho đến 16 giờ ngày 25.11. Cơ quan này cũng ban hành cảnh báo sóng lớn ở khu Bay Area vào ngày 25.11, khi những con sóng cao từ 6 - 9 m, tương đương với chiều cao của 2 - 3 tầng nhà, có thể cuốn trôi người tắm biển.

Người dân tại Pacifica lấy đồ đạc ra khỏi ngôi nhà bị ngập do triều cường ẢNH: AP

Đợt siêu triều cường xảy ra khi lực hấp dẫn của mặt trăng và mặt trời thẳng hàng làm mực nước biển dâng cao. Tác động của hiện tượng này trong năm nay đang được khuếch đại bởi siêu El Nino, làm ấm đại dương, dẫn đến lượng nước biển tăng lên.