Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) dự báo thế giới sẽ phải đối mặt với siêu El Nino trong giai đoạn từ tháng 12.2026 - 2.2027. Reuters hôm qua đưa tin các đảo quốc Thái Bình Dương là Fiji và Tonga lần lượt tuyên bố tình trạng hạn hán nghiêm trọng do El Nino đã lên mức khủng hoảng.

Tình trạng khẩn cấp vì El Nino

Cụ thể, chính phủ Fiji ban bố tình trạng thảm họa quốc gia kéo dài 30 ngày vì thiếu nước do hạn hán nghiêm trọng dưới tác động của El Nino. Cơ quan khí tượng nước này dự báo lượng mưa sẽ thấp hơn mức trung bình cho đến ít nhất tháng 4 năm sau. AFP dẫn lại thông tin được báo đài địa phương đăng tải cho thấy nguồn nước tại nhiều nơi trên khắp Fiji đã giảm xuống mức đáng báo động. Hàng chục xe bồn được điều động để tiếp tế nước cho các ngôi làng lâm vào tình trạng khô hạn.

Cháy rừng ở Banjarbaru (tỉnh Nam Kalimantan, Indonesia) Ảnh: AFP

Trong khi đó, Tonga ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 27 ngày, có hiệu lực từ 11 giờ ngày 19.11 đến 11 giờ ngày 16.12, áp dụng cho toàn bộ khu vực đất liền và vùng biển của nước này. Quyền Thủ tướng Tonga Viliami Latu dẫn những báo cáo gần đây cho thấy tác động nghiêm trọng đối với hoạt động nông nghiệp và chăn nuôi, cũng như những hậu quả tiềm tàng cho sức khỏe của người dân trên khắp đảo quốc.

Hồi tuần trước, bang Pará của Brazil ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi ghi nhận hơn 5.000 vụ cháy trong nửa đầu tháng 11, AFP đưa tin. Nhóm nghiên cứu World Weather Attribution cũng công bố báo cáo cho thấy El Nino đóng vai trò trong những vụ cháy rừng thiêu rụi gần 2,9 triệu ha tại Indonesia trong năm nay.

Trong một bức tranh khác, Peru đầu tháng 11 ban bố tình trạng khẩn cấp vì El Nino gây lũ lụt và sạt lở đất, nguy cơ ảnh hưởng hơn 9 triệu người. Còn tại Bờ Biển Ngà, sản lượng ca cao năm nay có thể giảm đến 25% do ảnh hưởng của El Nino, theo cảnh báo của các nhà khí tượng học.

Cần hành động ngay

Trong bài phát biểu trước toàn dân hôm 18.11, Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka cho biết việc ban bố tình trạng thảm họa cho phép chính phủ áp dụng những biện pháp ứng phó phù hợp trong trường hợp tình hình tiếp tục diễn biến xấu. "Các hộ gia đình trên toàn quốc đang lo ngại về khả năng tiếp cận nguồn nước và những tác động đến từ tình trạng khô hạn kéo dài cho đời sống hằng ngày", AFP dẫn lời ông Rabuka nói. Nông dân nước này đang vô cùng lo lắng về mùa màng và vật nuôi, trong khi các cộng đồng dân cư, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa và hải đảo, đối mặt áp lực ngày càng lớn về nguồn cung nước.

Hồ Jablanica cạn đáy gần Konjic, Bosnia & Herzegovina Ảnh: Reuters

Ông Rabuka thông báo chính phủ đã phân bổ 20 triệu FJD (gần 225 tỉ đồng) cho công tác ứng phó nhằm đảm bảo nguồn nước khẩn cấp cho các hộ gia đình và nông dân. Trong thời gian tuyên bố thảm họa, chính phủ Fiji giữ quyền phân phối nước, ban hành lệnh sơ tán bắt buộc và điều chuyển ngân sách công để phục vụ công tác cứu trợ thiên tai.

Tại Tonga, việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp các lực lượng ứng phó phối hợp hiệu quả hơn và nhanh chóng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, theo RNZ. Các tổ chức xã hội như Hội Chữ thập đỏ, Live & Learn, Caritas bắt đầu triển khai hoạt động hỗ trợ người dân tại các đảo 'Eua, Ha'apai, Vava'u, Niuatoputapu, Niuafo'ou và Tongatapu.

Một phụ nữ với phần bắp nấu ăn cả ngày cho gia đình 6 người ở Texiguat (Honduras) Ảnh: AP

Cuối tuần trước, ông Alexander De Croo, Tổng giám đốc Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), nhấn mạnh sự cấp thiết phải triển khai ngay các biện pháp ứng phó nếu muốn hạn chế những tác động tàn khốc của El Nino. Nếu hành động lập tức, chúng ta cần khoảng 36 tỉ USD cho việc phòng ngừa và giảm thiểu tác động của El Nino, còn nếu không, con số này sẽ tăng gấp đôi, lên đến 73 tỉ USD, theo CNN dẫn lời ông De Croo.

Những tác động của El Nino, từ nhiệt độ cực đoan, lũ lụt và hạn hán, được dự báo sẽ còn kéo dài đến năm 2027 và những năm tiếp theo.