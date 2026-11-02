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    Tình trạng khẩn cấp vì El Nino

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ

    Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz ngày 31.10 tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm huy động thêm nguồn lực ứng phó hạn hán và lũ lụt do hiện tượng El Nino gây ra, theo AFP. Sắc lệnh cũng cho phép tăng cường lực lượng cứu hộ tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.

    "Đây sẽ là hiện tượng gây ra những tác động rất nghiêm trọng về hạn hán và lũ lụt, đòi hỏi sự phối hợp của tất cả các cơ quan", ông Paz nhấn mạnh. Theo báo cáo của chính phủ Bolivia, hạn hán đang ảnh hưởng khoảng 78.000 hộ gia đình tại 6 trong 9 tỉnh của nước này, đồng thời khiến hơn 75.000 gia súc bị thiệt hại.

    Tình trạng khẩn cấp vì El Nino - Ảnh 1.

    Một khu vực khô cằn ven hồ Titicaca tại Cojata (Bolivia)

    ẢNH: REUTERS

    El Nino là hiện tượng nhiệt độ mặt nước biển tại vùng xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương tăng bất thường, làm thay đổi hoàn lưu khí quyển và lượng mưa tại nhiều khu vực trên thế giới. Tuần qua, LHQ cảnh báo đợt El Nino hiện nay có thể đạt cường độ "chưa từng có", gây tác động nghiêm trọng tại Mỹ Latin, Đông và Nam Phi, cũng như châu Á - Thái Bình Dương, theo AFP.

    Tại Nam Mỹ, Peru ghi nhận nắng nóng và các vụ cháy rừng khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Trong khi đó, thủ đô Santiago của Chile trải qua tháng 10 có lượng mưa cao nhất từng được ghi nhận. Ở khu vực Thái Bình Dương, hạn hán nghiêm trọng đang ảnh hưởng khoảng 8 triệu người tại Papua New Guinea, gây thiếu lương thực, nước sinh hoạt và gián đoạn nguồn điện, theo The Guardian ngày 31.10. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa từ tháng 8 chưa bằng 25% mức thông thường.

    Bên cạnh những biến động thời tiết do El Nino, tình trạng gia tăng khí nhà kính tiếp tục gây sức ép lên khí hậu toàn cầu, theo Reuters. Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) mới đây ghi nhận nồng độ CO2 trung bình toàn cầu đạt mức kỷ lục 426,8 phần triệu trong năm 2025. Cơ quan này cảnh báo sự tích tụ khí nhà kính khiến trái đất tiếp tục nóng lên, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

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