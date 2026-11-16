Sóng cao hơn 15 m ập vào bờ biển California

Văn phòng Dự báo Thời tiết quốc gia (NWS) của Mỹ tại khu vực vịnh San Francisco cảnh báo rằng sóng có thể cao tới 10,6 m, cùng với dòng chảy xiết nguy hiểm và sóng bất ngờ. "Hãy tránh xa mặt nước, tránh xa đá và kè chắn sóng, và đừng bao giờ quay lưng lại với đại dương!", NWS kêu gọi trên mạng xã hội.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy người dân đang xem một con sóng lớn tràn qua kè biển ở thành phố Pacifica thuộc bang California (Mỹ) ngày 15.11 Ảnh: Reuters

Hôm 14.11 (giờ Mỹ), sóng cao hơn 15,2 m đã được ghi nhận ở hạt San Mateo, ngay phía nam San Francisco. Xa hơn về phía nam, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Santa Cruz đã đưa ra cảnh báo sơ tán gần thị trấn ven biển Capitola, nơi hứng chịu phần lớn sức mạnh của những con sóng dữ dội.

Một cặp đôi đi dạo dọc theo đường Sunset Drive trong khi những con sóng vỗ vào bờ gần bãi biển Asilomar State Beach ở thành phố Pacific Grove thuộc bang California (Mỹ) ngày 14.11 Ảnh: AP

Tại Nam California, một số cầu tàu, bao gồm cả ở Ventura, Manhattan Beach, Huntington Beach và Pacific Beach của San Diego, đã phải đóng cửa vào cuối tuần do bị sóng đánh mạnh.

Nước dâng cao đã nhấn chìm bãi biển ở Seal Beach thuộc Quận Cam và làm ngập các ngôi nhà ven biển.

Tại La Jolla Cove gần thành phố San Diego, nổi tiếng với những con sư tử biển nằm dài thư giãn, nước dâng đã tràn lên cầu thang dẫn xuống bãi cát.

Tình hình đã dịu bớt vào chiều 15.11 (giờ Mỹ), nhưng các nhà dự báo thời tiết cảnh báo rằng sóng lớn dự kiến sẽ tiếp tục xuất hiện trong suốt tuần.

Nhà khí tượng học Rachel Kennedy, thuộc NWS khu vực vịnh San Francisco cho hay sóng lớn chủ yếu là do hoạt động bão ở Thái Bình Dương, đặc biệt là một cơn bão có gió mạnh cấp bão ở phía đông bắc đại dương gần vịnh Alaska, tạo ra sóng từ hướng tây bắc, theo tờ Los Angeles Times.