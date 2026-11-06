Thống đốc California gửi thư cho toàn dân, thông báo chuyển án tử hình thành tù chung thân

Thống đốc Newsom khẳng định án tử hình không tương thích với các giá trị của California, bang đông dân nhất nước Mỹ.

Thống đốc bang California Gavin Newsom tại một hội nghị ở Long Beach thuộc bang California (Mỹ) ngày 14.10 Ảnh: AFP

"Hôm nay, tôi hành động dựa trên niềm tin sâu sắc mà tôi đã ấp ủ từ lâu rằng trên phương diện cá nhân lẫn tập thể, xã hội chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi chúng ta khước từ những bản án tử hình nhân danh luật pháp", ông viết trong một bức thư gửi cho tất cả người dân California.

Với 548 người đang chờ thi hành án tử hình, California hiện là nơi có số lượng tử tù lớn bậc nhất trên thế giới, theo AFP. Tuy nhiên, bang này đã không thực thi bất kỳ bản án tử hình nào trong suốt 2 thập niên qua, dù các tòa án vẫn tiếp tục tuyên án tử hình đối với những đối tượng phạm tội giết người và các tội danh nghiêm trọng khác.

"Nhiều người dân California cho rằng những tên phạm tội ác tàn bạo đáng phải chết. Nhưng với tư cách là thống đốc, tôi đi đến kết luận rằng xét về mặt đạo đức, bang không thể tước đoạt mạng sống của họ", ông Newsom viết, đồng thời mô tả đây là một trong những quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình.

Thống đốc Newsom có động thái như trên trong bối cảnh vấn đề án tử hình tại Mỹ, một trong số ít những quốc gia giàu có vẫn duy trì hình phạt này, đang thu hút sự chú ý trở lại.

Trong tháng trước, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo việc hành quyết một đối tượng từng gây ra vụ xả súng tại một căn cứ quân đội Mỹ sẽ được phát trực tiếp.

Vài ngày sau đó, trước làn sóng phản đối từ cả hai phía trên chính trường Mỹ, cũng như từ Giáo hội Công giáo và Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ kế hoạch này. Ông cho hay tù nhân đó vẫn sẽ phải chịu án tử, nhưng việc thi hành án sẽ không được phát sóng.