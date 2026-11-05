Sống sót sau phiên hành hình, tử tù Mỹ xin chuyển trại giam vì sợ bị sát hại

Bà Christa Pike (50 tuổi) hiện được giam giữ biệt lập tại khu điều trị y tế thuộc Trung tâm phục hồi chức năng Debra K. Johnson ở Nashville, bang Tennessee (Mỹ), để hồi phục sau vụ tiêm thuốc độc bất thành.

Theo tờ New York Post, trong đơn kiện gửi tòa án ngày 3.11, bà yêu cầu giới chức nhà tù không đưa mình trở lại khu giam giữ trước đây, cho rằng tình trạng thể chất hiện tại khiến bà không đủ khả năng tự vệ nếu bị tấn công.

"Khu giam giữ này dành cho những tù nhân có tiền sử hành hung và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng", đơn kiến nghị nêu rõ. "Trong 2 năm sống ở khu này… tôi đã chứng kiến nhiều vụ hành hung giữa các tù nhân bị giam giữ nghiêm ngặt với các tù nhân khác và cả lính canh, nhiều cá nhân đang trải qua những khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng và gặp phải nguy hiểm đáng kể", bà Pike nói.

Nữ tử tù Christa Pike trong bức ảnh năm 2004 ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, nữ tử tù còn nhấn mạnh bản thân không còn đủ sức chống đỡ trước những mối đe dọa tại khu giam giữ này. "Với tình trạng sức khỏe hiện tại, tôi không thể tự vệ hay bỏ chạy nếu bị một tù nhân khác tấn công. Tôi sợ rằng mình sẽ bị thương nặng nếu bị chuyển đến khu giam giữ đó trong khi cơ thể yếu ớt như vậy", bà Pike viết trong đơn.

Ngoài nguy cơ bị hành hung, bà Pike còn cảnh báo điều kiện vệ sinh tại nơi giam giữ cũ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hồi phục. Đơn kiến nghị cho rằng việc trở lại khu này tiềm ẩn "nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương cao", bởi bà sẽ phải tự dọn dẹp và sử dụng phòng tắm được mô tả là "đầy gián" trong khi sức khỏe chưa ổn định, theo tờ New York Post.

Trước đó, luật sư của bà Pike cho rằng việc giam giữ bà trong phòng y tế khiến bà thiếu sự tiếp xúc cần thiết với người khác. Phía luật sư cũng cáo buộc bang Tennessee vi phạm thỏa thuận dàn xếp năm 2024, trong đó cho phép bà Pike làm việc, ăn uống và sinh hoạt cùng các tù nhân khác.

Bà cũng cho rằng việc tiếp tục bị cách ly đang gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần, nhất là sau gần 28 năm sống trong tình trạng biệt lập. "Việc bị cô lập trở lại này, ngay sau vụ ám sát hụt và sau 28 năm bị giam giữ biệt lập, đang gây ra cho tôi những tổn thương và chấn thương tâm lý nghiêm trọng", bà Pike viết.