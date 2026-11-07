Bang California lần đầu có phó thống đốc gốc Á

Bà Fiona Ma (60 tuổi) một người Mỹ gốc Hoa và hiện đứng đầu Sở Tài chính California, đã đắc cử chức Phó thống đốc của bang này trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3.11.

Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với sự hiện diện của người Mỹ gốc Á trong nền chính trị California, theo tờ South China Morning Post (SCMP) hôm nay 7.11.

Bà Fiona Ma phát biểu tại một sự kiện phản đối Dự luật 39 ở San Francisco thuộc bang California (Mỹ) ngày 27.10 Ảnh: AP

"Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn và vinh dự khi được bầu làm phó thống đốc tiếp theo của California. Phá vỡ thêm một "trần nhà bằng tre" (rào cản vô hình đối với người gốc Á) nữa!", bà Ma chia sẻ trong một tuyên bố gửi tới SCMP.

Bà nhấn mạnh cột mốc quan trọng này là sự tôn vinh dành cho các thế hệ người Mỹ gốc Á – những người đã phá vỡ các rào cản và mở đường cho những thế hệ đi sau.

"Tôi hy vọng chiến thắng này sẽ truyền cảm hứng cho tất cả người trẻ, đặc biệt là các cô gái trẻ và con em của những người nhập cư, dám mơ lớn, làm việc chăm chỉ và đừng bao giờ để bất kỳ ai nói với họ về những gì họ không thể đạt được", Ma nhấn mạnh thêm.

Sinh ra tại New York trong một gia đình nhập cư người Hoa, bà Ma bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình tại thành phố San Francisco, nơi bà từng được bầu vào Hội đồng Giám sát thành phố. Sau đó, bà chuyển sang tham gia chính trị ở cấp tiểu bang, đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trước khi đắc cử chức phó thống đốc.