Một buổi chiều mưa vào tháng 11.2026, tại chung cư Vĩnh Hội, phường Khánh Hội, TP.HCM. Dưới những mảng tường đã bong tróc, hành lang xuống cấp, nhịp sống của những cư dân gắn bó lâu năm với nơi này vẫn tiếp diễn như thường ngày.

Trên hành lang tầng 4 là bà Trương Thị Tuyết, đã có mấy chục năm sinh sống tại chung cư Vĩnh Hội. Đứng giữa không gian quen thuộc, nơi từng chứng kiến bao năm tháng sinh sống của gia đình, bà không khỏi có những đắn đo khi nghĩ đến chuyện phải chuyển đi.

Với bà Tuyết và nhiều cư dân còn ở lại, điều khiến họ băn khoăn không chỉ là chuyện di dời, mà còn là các vấn đề liên quan đến đền bù, chính sách hỗ trợ, tái định cư và cuộc sống sau khi rời nơi ở hiện tại.

Hiện trạng chung cư Vĩnh Hội, phường Khánh Hội, TP.HCM ẢNH: SẦM ÁNH

Sống dưới mảng tường bong tróc, nỗi niềm cư dân chung cư Vĩnh Hội trước ngày di dời

Đến tháng 10.2026, sau khi đã có 103 trường hợp di dời, chung cư Vĩnh Hội vẫn còn 141 hộ chưa di dời ẢNH: SẦM ÁNH

Còn với bà Phạm Thị Hoa, câu chuyện di dời lại gắn với sinh kế. Gia đình em chồng bà trước đây từng sinh sống tại chung cư, sau đó đã chuyển đi. Riêng bà Hoa vẫn gắn bó với khu chợ dưới chân chung cư bằng một sạp hàng đã buôn bán suốt mấy chục năm.

Dù vậy, trước tình trạng xuống cấp của chung cư, việc di dời để bảo đảm an toàn là yêu cầu cấp thiết. Để phục vụ công tác này, TP.HCM dự kiến sử dụng 232 căn hộ thuộc quỹ nhà tài sản công để bố trí tạm cư cho các hộ dân tại ba lô A, B, C của chung cư Vĩnh Hội.

Những mảng tường bong tróc được rào lại bằng lưới thép ẢNH: SẦM ÁNH

Phần hành lang chung cư đã xuống cấp ẢNH: SẦM ÁNH

Theo phương án được phê duyệt, người dân không phải trả tiền thuê nhà và phí quản lý vận hành trong thời gian tạm cư. Các hộ chỉ thanh toán những chi phí sử dụng riêng như điện, nước, vệ sinh. Sau khi có quyết định bố trí, người dân sẽ được hướng dẫn xem căn hộ, hoàn tất thủ tục và nhận bàn giao nhà.

Đến tháng 10.2026, sau khi đã có 103 trường hợp di dời, chung cư Vĩnh Hội vẫn còn 141 hộ chưa di dời. UBND phường Khánh Hội đang tiếp tục vận động, triển khai phương án di dời khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Thực tế, nguy cơ mất an toàn tại chung cư này đã được xác định từ nhiều năm trước. Theo kết quả kiểm định vào tháng 1.2017, cả ba lô A, B, C được xếp cấp D, mức nguy hiểm cao nhất. Khả năng chịu lực của kết cấu không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, công trình xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể.

Cùng với công tác di dời, phường Khánh Hội đang triển khai lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm cơ sở cho việc cải tạo, xây dựng lại chung cư và lựa chọn chủ đầu tư có đủ năng lực theo quy định.