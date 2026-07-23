Sông Hương về đêm sẽ có diện mạo mới

Đó là thông tin vừa được ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế công bố vào chiều 23.7, tại cuộc họp báo lễ hội Di sản âm nhạc quốc tế Huế - Huế Wonderverse Fest 2026.

Đại nội về đêm trong chương trình Hoàng cung huyền ảo được tổ chức dịp 30.4 vừa qua ẢNH: HOÀNG HẢI

Theo ông Giang, UBND thành phố Huế đang nghiên cứu triển khai dự án thắp sáng hai bờ sông Hương về đêm, với giới hạn không gian từ Cồn Hến đến di tích Văn thánh Huế.

Theo đó, hai bờ sông Hương sẽ được đầu tư hệ thống chiếu sáng hiện đại kết hợp với nhiều điểm nhấn là các sân khấu ngoài trời, điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật nhằm làm tăng giá trị cảnh quan, tạo sự hấp dẫn phục vụ người dân và du khách.

Bên cạnh dự án thắp sáng hai bờ sông Hương, UBND thành phố Huế cũng đang nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành Huế với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 80 tỉ đồng, góp phần chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế đêm của địa phương. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: PHAN NGỌC MINH Không chỉ trong khu vực không gian bên trong Đại nội mà dự án sẽ thắp sáng toàn bộ khu vực 4 tuyến đường bao quanh Hoàng thành, gồm: đường 23.8 trước Ngọ Môn và các tuyến đường xung quanh Kinh thành, góp phần hình thành không gian cảnh quan ban đêm đặc trưng, tạo điểm nhấn cho đô thị Huế.

Cùng với đầu tư hệ thống chiếu sáng, UBND thành phố Huế cũng đang nghiên cứu xây dựng thêm nhiều điểm phát triển dịch vụ về đêm xung quanh Hoàng thành Huế để thu hút du khách, phát triển du lịch.

"Thời gian tới, khi triển khai các dự án này, Huế sẽ rất khác. Huế sẽ sáng hơn, hiện đại hơn và phát triển năng động hơn", ông Trần Hữu Thùy Giang cho biết.

San khấu nổi trên sông Hương trong chương trình Tuần lễ áo dài Huế 2026 ẢNH: HOÀNG HẢI

Theo ông Giang, việc đầu tư mạnh cho các dự án mới này nhằm hướng đến việc hình thành thêm nhiều sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của địa phương, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, thu hút đầu tư và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa của Chính phủ và định hướng xây dựng Huế trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, đồng thời là trung tâm văn hóa của khu vực.