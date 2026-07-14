Huế kỷ luật hàng loạt cán bộ do sai phạm trong dự án nhà khách Tỉnh ủy

Tin từ Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy Huế cho biết từ ngày 2.7 đến ngày 13.7, tổ chức này đã họp kỳ thứ 11 và 12 để xem xét báo cáo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đảng viên liên quan việc thực hiện dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế (cũ, nay là Thành ủy Huế).

Phiên họp lần thứ 12 của UBKT Thành ủy Huế

ẢNH: UBKT THÀNH ỦY HUẾ

Qua xem xét, UBKT Thành ủy Huế nhận thấy, Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP.Huế (viết tắt Ban QLDA; nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã buông lỏng quản lý lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước trong công tác đầu tư xây dựng, đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng đối với dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đồng thời, UBKT Thành ủy Huế kết luận nhiều cán bộ vi phạm nghiêm trọng đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật, cụ thể:

Ông Hà Xuân Hậu (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA; đại diện đơn vị tư vấn, quản lý dự án): Buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra để cấp dưới tham mưu ban hành các quyết định trái pháp luật, vi phạm nghiêm trọng luật Đấu thầu 2013; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Ông Lưu Đức Hoàn (nguyên Bí thư Đảng ủy Văn phòng, nguyên Chánh văn phòng Tỉnh ủy Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cũ): Thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện dự án; vi phạm quy chế làm việc, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Ông Huỳnh Minh Khang (Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban quản lý, đại diện đơn vị tư vấn quản lý dự án): Thiếu kiểm tra, đôn đốc để bộ phận tham mưu thực hiện chưa đầy đủ quy trình, thủ tục một số gói thầu chỉ định của dự án, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Các ông Đặng Quang Ngọc (Phó giám đốc Ban QLDA, Trưởng ban điều hành dự án) và Trần Hùng (Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định): Buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra hồ sơ; không chấp hành quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu, quản lý hợp đồng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và trách nhiệm nêu gương.

Các ông Thái Văn Minh Nhật (Phó trưởng phòng Quản lý dự án hạ tầng) và Trần Nguyên Đại (chuyên viên Phòng quản lý dự án hạ tầng) thuộc Ban QLDA đã thiếu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; vi phạm pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu, quản lý hợp đồng. Đồng thời, hai đảng viên này vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định những điều đảng viên không được làm, gây hậu quả xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức.

Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế (cũ) do có nhiều sai phạm nên đã dừng thi công

ẢNH: T.TRANG

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP.Huế (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Hà Xuân Hậu, Đặng Quang Ngọc, Trần Hùng; khiển trách đối với các ông Thái Văn Minh Nhật, Trần Nguyên Đại. Đồng thời và kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Huỳnh Minh Khang, ông Nguyễn Quốc Anh (đảng viên Chi bộ TDP 10, Đảng bộ phường An Cựu, nguyên đảng viên Chi bộ Khối tổng hợp, Phó trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, Ban QLDA) và bà Hoàng Thị Diệu Hiền (Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Phòng tổ chức hành chính, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 1, nguyên đảng viên Chi bộ Khối tổng hợp, nguyên Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Ban QLDA).

Riêng ông Lưu Đức Hoàn, hiện là Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Chân Mây- Lăng Cô, là cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy nên UBKT Thành ủy Huế đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.

Nhiều sai phạm trong thủ tục đầu tư

Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế được phê duyệt năm 2020 trên cơ sở cải tạo, nâng cấp cơ sở nhà đất tại số 22 Tố Hữu – từng là trụ sở của Công ty Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.

Dự án có tổng mức đầu tư 49,5 tỉ đồng do Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế (nay là Thành ủy Huế) làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 5.2022 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2023. Tuy nhiên đến thời điểm thanh tra, dự án đang chậm tiến độ, tạm dừng thi công.

Theo kết luận Thanh tra thành phố Huế, các đơn vị tư vấn đã lập nhiều hồ sơ quan trọng như báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kiểm định chất lượng hiện trạng công trình và hồ sơ thiết kế trên cơ sở cho rằng đã căn cứ bản vẽ hoàn công của công trình cũ.

Các hồ sơ không được lập dựa trên bản vẽ hoàn công, báo cáo kiểm định chất lượng hiện trạng công trình được lập trước khi ký hợp đồng và khi chưa có chủ trương nghiên cứu lập dự án đầu tư...

Sai phạm tại dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế (cũ), nhiều cán bộ bị kỷ luật ẢNH: T.TRANG

Đối với công tác quản lý dự án, đơn vị được ủy thác quản lý dự án (đơn vị được ủy thác là Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP.Huế) cũng bị xác định có nhiều thiếu sót trong công tác tham mưu cho chủ đầu tư. Trong đó có việc lập hồ sơ thương thảo hợp đồng không đúng quy định; một số hợp đồng không quy định cụ thể mức thu hồi tiền tạm ứng; có hợp đồng nội dung không thống nhất với hồ sơ mời thầu...

Ngoài ra, chủ đầu tư đồng ý để Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Thiên Phát Thịnh chuyển giao phần khối lượng công việc còn lại tương ứng 67,65% giá trị hợp đồng cho Công ty An Bảo tiếp tục thực hiện là không phù hợp quy định của hồ sơ mời thầu và luật Đấu thầu.

Bên cạnh đó, một số hạng mục công việc thi công không đúng hồ sơ thiết kế được duyệt nhưng vẫn được nghiệm thu, thanh toán theo hồ sơ thiết kế. Có hạng mục được triển khai thi công trước khi bản vẽ thiết kế điều chỉnh được phê duyệt. Một số nội dung thi công cũng không tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật của hồ sơ thiết kế.

Theo Thanh tra Thành phố Huế, nguyên nhân chủ quan xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm của đơn vị quản lý dự án và các đơn vị tư vấn trong việc tham mưu, hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Chủ đầu tư thiếu kinh nghiệm quản lý dự án, trong khi nhà thầu chính là Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Thiên Phát Thịnh không còn đủ năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng.



