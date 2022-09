Song Joong Ki gây sốt khi xuất hiện trong ‘Little Women’

Trong tập 2 phim Little Women (tựa Việt: Ba chị em), Song Joong Ki vào vai Park Joo Hyung, một nam nhân viên bán hàng tại một thương hiệu giày cao cấp. Khoảng giữa tập phim, nhân vật Park Joo Hyung này mới lộ diện và nhanh chóng gây ấn tượng với bộ vest đen bảnh bao, phong thái lịch thiệp và giọng nói trầm ấm.

Đất diễn của Song Joong Ki trong tập 2 phim Little Women rất ít ỏi. Nhân vật của anh trao đổi vài câu với nữ chính Oh In Joo (Kim Go Eun đóng) rồi biến mất. Toàn bộ thời gian lên hình của mỹ nam 8X chỉ gói gọn khoảng hơn 1 phút. Song, màn xuất hiện của Song Joong Ki vẫn trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Cộng đồng mạng thích thú với hình tượng “anh nhân viên bán giày đầy cuốn hút và sang chảnh” của Song Joong Ki lần này trên màn ảnh nhỏ. Nhiều bình luận khen ngợi ngôi sao Hàn 37 tuổi điển trai không góc chết và toát lên vẻ nam tính quyến rũ dù chỉ mặc vest đơn giản.

Trên Naver, lượt xem video cut phần diễn xuất của Song Joong Ki trong tập 2 phim Little Women vẫn liên tục tăng, cán mốc 120.000 view (tính đến trưa 5.9) và trở thành một trong những clip có lượt xem cao nhất của Little Women. Phần lớn khán giả hi vọng Song Joong Ki sẽ xuất hiện thêm nữa ở các tập tiếp theo.





Theo trang MK, Song Joong Ki nhận lời làm khách mời Little Women vì mối quan hệ thân thiết với đạo diễn phim, Kim Hee Won. Song Joong Ki và Kim Hee Won từng hợp tác trong Vincenzo, tác phẩm màn ảnh nhỏ xứ kim chi được khán giả đón nhận nồng nhiệt hồi năm ngoái.

Hiện, Song Joong Ki đang rục rịch tái xuất với dự án truyền hình The youngest son of a conglomerate (Cậu út nhà tài phiệt) của đạo diễn Jung Dae Yoon. Phim dự kiến sẽ lên sóng vào cuối năm nay trên kênh cáp JTBC.

Ngoài màn xuất hiện của Song Joong Ki, tập 2 Little Women còn khiến khán giả không thể rời mắt bởi hàng loạt tình huống ngộp thở. Câu chuyện xoay quanh ba chị em xuất thân từ một gia đình nghèo khổ Oh In Joo, Oh In Kyung (Nam Ji Hyun) và Oh In Hye (Park Ji Hoo) đang dần đi theo chiều hướng khó đoán.

Cả ba chị em giờ đây không chỉ bận rộn với những nỗi lo toan liên quan đến tiền tài và danh vọng, mà họ còn đang dần bị cuốn vào các rắc rối nguy hiểm của tầng lớp thượng lưu. Rating tập 2 Little Women đạt 7,7%, tăng nhẹ so với tập 1 (6,4%).