Sống khổ trong vùng dự án

uyện 6 LẦN GIA HẠN TIẾN ĐỘ

Dự án bất động sản khu phố mới Phước An (thường gọi là Khu dân cư Phước An, ở TT.Tiên Kỳ, H.Tiên Phước, Quảng Nam) do Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 5.2015. Năm 2016, chính quyền địa phương thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Tuy nhiên, đã hơn 8 năm và qua 6 lần gia hạn tiến độ, dự án đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Hiện, nhiều hộ dân vẫn chưa được bố trí tái định cư (TĐC).

Dự án khu dân cư Phước An chưa hoàn thành do vướng mặt bằng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo phản ánh của người dân, nhiều năm nay, một số gia đình đã tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho nhà nước nên phải thuê nhà hoặc ở nhà tạm. Vị trí một số hộ bị trũng thấp do dự án thi công xung quanh, thường xuyên ngập úng, nhà cửa xuống cấp có nguy cơ sụp đổ.

Ông Nguyễn Dõng (73 tuổi, ở TT.Tiên Kỳ) cho biết gia đình ông có 1.700 m2 đất bị thu hồi, được bố trí 4 lô TĐC. Cơ bản gia đình đã thống nhất giá cả bồi thường, nhưng không đồng ý với thủ tục bố trí TĐC. Lý do ông Dõng đưa ra là 4 lô đất nhà nước bố trí TĐC cho gia đình chưa có giấy tờ, cũng như chưa được thu hồi đất. "Chưa thu hồi đất thì sao được gọi là TĐC được. Gia đình tôi chấp thuận chủ trương, sẵn sàng nhường đất cho dự án nếu như nhà nước đưa ra phương án đền bù, bố trí TĐC thỏa đáng", ông Dõng nói.

Theo ông Dõng, căn nhà của gia đình ông bị bao quanh bởi dự án nên trở thành nơi thấp trũng. Mỗi lần trời mưa lớn, nước chảy vào nhà, gây ngập rất cực khổ. "Nhà cửa xây dựng đã lâu nên giờ cũng xuống cấp nghiêm trọng, dù muốn sửa chữa nhưng cũng không được vì nằm trong vùng dự án. Chúng tôi giờ đi không được, ở cũng không xong", ông Dõng buồn bã nói.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến nay dự án cơ bản hoàn thành khoảng 80% khối lượng, hầu hết các hạng mục công trình đã hoàn thành. Tuy nhiên, tại một số vị trí vướng mặt bằng, công tác thi công vẫn còn dang dở. Tại các vị trí này, cốt nền thấp hơn cốt nền khu dân cư bao bọc tứ phía từ 0,5 - 2 m nên hễ trời mưa, nơi đây trở thành… "hồ chứa nước tự nhiên".

"L ỖI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC"

Một vị lãnh đạo UBND H.Tiên Phước cho rằng tồn tại lớn nhất trong công tác thực hiện dự án Khu phố mới Phước An chủ yếu là công tác TĐC không kịp thời, đến nay người dân vẫn chưa được giao đất để làm nhà ở. Hầu hết các hộ dân bị ảnh hưởng có nguồn thu nhập chính từ nông nghiệp, nhưng sau khi thu hồi đất vẫn chưa có chính sách chuyển đổi nghề nghiệp hợp lý, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp vẫn tập trung thực hiện hỗ trợ bằng tiền, người dân không có việc làm sau khi bị thu hồi đất.

Xung quanh dự án đổ đất cao nên nhà ông Nguyễn Dõng bị trũng, thường xuyên ngập khi trời mưa ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngoài ra, nhiều hộ gia đình có diện tích đất ở thu hồi rất lớn, có nhiều thế hệ cùng chung sống trên thửa đất, nhưng việc bố trí TĐC (về số lô, diện tích tái định cư) theo quy định hiện hành chưa đáp ứng nguyện vọng của người dân nên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), hỗ trợ TĐC gặp nhiều khó khăn và kéo dài.

Vị lãnh đạo này cũng cho hay huyện không có quỹ đất sạch để bố trí TĐC cho người dân kịp thời tại thời điểm thu hồi đất, do đó quỹ đất dùng để bố trí TĐC cho các hộ dân được lấy từ quỹ đất của dự án (TĐC tại chỗ). Đây là vấn đề mấu chốt, cốt lõi dẫn đến việc không thể lập phương án TĐC, giao đất TĐC cho người dân có đất thu hồi theo quy định. Việc xây dựng phương án TĐC, giao đất TĐC chỉ có thể thực hiện sau khi thực hiện xong công tác bồi thường, GPMB của dự án mới có quỹ đất TĐC.

Tuy nhiên, người dân yêu cầu có đất TĐC mới bàn giao mặt bằng. Chính điều này đã tạo ra "vòng luẩn quẩn" trong công tác bồi thường, GPMB của dự án. "Dự án kéo dài trong nhiều năm gây ảnh hưởng lớn đến nhiều hộ dân. Việc chậm trễ trong quá trình thực hiện dự án do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhưng phần lớn là do lỗi của các cơ quan nhà nước", vị này nói.

Trước những vướng mắc trên, UBND H.Tiên Phước đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cho chủ trương áp dụng giá đất tính tiền sử dụng đất TĐC tại thời điểm có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để tính tiền sử dụng đất TĐC cho các hộ gia đình đã nhận tiền bàn giao mặt bằng theo phương án bồi thường đã được phê duyệt. Đồng thời, thống nhất việc giao đất TĐC cho các hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền bàn giao mặt bằng, giao đất để thực hiện dự án mà UBND H.Tiên Phước đã thống nhất với hộ dân về vị trí, số lô, diện tích và giá TĐC nơi đến, đảm bảo theo quy định hiện hành và phù hợp với nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của các hộ dân…