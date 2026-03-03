Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sống lâu trong ô nhiễm không khí có làm suy giảm trí nhớ?
Sống lâu trong ô nhiễm không khí có làm suy giảm trí nhớ?

Triệu Hà
Triệu Hà
03/03/2026 05:00 GMT+7

Một nghiên cứu quy mô lớn trên hơn 285.000 người trưởng thành cho thấy tiếp xúc lâu dài với ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn PM2.5 và khí NO2, có liên quan đến suy giảm chức năng nhận thức và tăng nguy cơ sa sút trí tuệ. Kết quả này làm dấy lên lo ngại rằng tác động của ô nhiễm không chỉ dừng lại ở phổi hay tim, mà còn âm thầm ảnh hưởng đến não bộ.

Một nghiên cứu được công bố trên The Journals of Gerontology: Series A đã chỉ ra mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí và sự suy giảm nhận thức từ kết quả khảo sát hơn 285.000 người trung niên và cao tuổi tại Anh.

Các nhà khoa học đánh giá mức độ tiếp xúc với nhiều loại chất ô nhiễm, bao gồm PM2.5, PM10, NO₂ và NOₓ, sau đó so sánh với kết quả các bài kiểm tra nhận thức như: Tốc độ phản ứng; trí nhớ ngắn hạn; khả năng xử lý thông tin; lập luận logic.

Sống lâu trong ô nhiễm không khí có làm suy giảm trí nhớ?

Kết quả cho thấy những người sống ở khu vực có nồng độ ô nhiễm cao hơn thường đạt điểm thấp hơn trong các bài kiểm tra này. Điều này cho thấy chức năng não bộ có thể bị ảnh hưởng theo thời gian bởi môi trường sống.

