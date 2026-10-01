Song Mino (WINNER) lĩnh án 2 năm tù treo

Sáng 1.10, Tòa án quận Tây Seoul, Phòng Hình sự số 10 đã mở phiên tuyên án đối với Song Mino và người được gọi là A. Cả hai bị truy tố với cáo buộc vi phạm luật Nghĩa vụ quân sự.

Bê bối nghĩa vụ quân sự của Song Mino

Tại phiên tòa, Song Mino bị tuyên phạt 1 năm tù, hưởng án treo trong thời gian 2 năm. Trong khi đó, A bị tuyên 10 tháng tù và cũng được hưởng án treo 2 năm. Trước đó, dư luận từng đề cập đến khả năng Song Mino phải chấp hành án tù giam. Vì vậy, việc nam ca sĩ nhận án treo sau phiên xét xử thu hút nhiều sự chú ý.

Song Mino bị cáo buộc thông đồng với người phụ trách quản lý quá trình phục vụ nghĩa vụ quân sự để vắng mặt tại nơi làm việc trong nhiều ngày mà không có lý do hợp lệ Ảnh: Chụp màn hình MV Fiance

Trong phiên xét xử cuối cùng diễn ra hồi tháng 4, phía công tố đã đề nghị mức án 1 năm 6 tháng tù đối với Song Mino. Đối với ông A, người bị truy tố cùng vụ án, công tố đề nghị mức án 1 năm tù.

Vụ việc của Song Mino bắt đầu gây chú ý vào cuối năm 2024, khi truyền thông Hàn Quốc đặt nghi vấn nam ca sĩ thường xuyên vắng mặt trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng. Khi ấy, nam ca sĩ làm việc tại Tổng công ty Quản lý cơ sở vật chất quận Mapo và một cơ sở tiện ích dành cho cư dân từ ngày 30.5.2023 đến 2.12.2024. Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian này, Song Mino đã thông đồng với A, người phụ trách quản lý quá trình thực hiện nghĩa vụ của anh, để nghỉ làm không phép tổng cộng 102 ngày.

Thời điểm đó, YG Entertainment giải thích rằng một số ngày nghỉ của Song Mino liên quan đến việc điều trị sức khỏe từ trước khi nhập ngũ, còn những ngày nghỉ khác đều được sử dụng theo quy định. Tuy nhiên, sau khi tranh cãi lan rộng, Cơ quan Quản lý nhân lực quân sự Hàn Quốc đã vào cuộc xác minh và vụ việc được chuyển cho cảnh sát điều tra.

Song Mino sau đó bị thẩm vấn và bị truy tố với cáo buộc nghỉ làm trái phép trong thời gian phục vụ. Tại phiên tòa, nam ca sĩ thừa nhận cáo buộc, gửi lời xin lỗi và cho biết những vấn đề sức khỏe của bản thân không thể được xem là lý do để biện minh cho việc không hoàn thành nghĩa vụ.