'Sống mòn' ở những dự án treo

Dự án đường kéo dài… quá dài

Nhầm tưởng phóng viên là cán bộ đến kiểm đếm để bồi thường, một người dân sống trong khu vực dự án treo đường Lê Mao kéo dài (thuộc khối Tân Phượng, P.Trường Vinh, Nghệ An) hỏi dồn "sắp bồi thường di dời rồi hả chú?".

Khi biết không phải, người này thở dài, tỏ ra thất vọng. Sau nhiều lần "hạ quyết tâm" của chính quyền, dự án được thông báo sẽ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2025, thế nhưng đến nay, dự án vẫn bất động.

Bị quy hoạch treo nhiều năm, dù gần trung tâm thành phố, nhưng đường đi, nhà dân ở khối Tân Phượng, P.Trường Vinh như ở vùng sâu ẢNH: K.HOAN

Dự án đường Lê Mao kéo dài được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt năm 2005 với mục tiêu mở rộng không gian đô thị, tạo thành tuyến phố mới khang trang, hiện đại. Tuy nhiên, sau khi thi công hoàn thành hơn 1 km, đoạn còn lại dài khoảng 400 m bị tắc từ nhiều năm qua do vướng giải phóng mặt bằng. Dự án nối dài con đường nhưng treo quá lâu khiến người dân đùa rằng đây là dự án thời gian kéo dài.

Trái ngược với không gian đô thị hiện đại, khu vực dự án đang bị treo như một khu vực ở vùng sâu vùng xa vì những ngôi nhà cũ của hơn 20 hộ dân đã xuống cấp, đường sá vẫn là đường đất, cây cối mọc um tùm.

Đứng trước căn nhà cũ kỹ, bà Trần Thị Oanh, một cư dân sống ở đây, cho biết vợ chồng bà xây căn nhà này từ năm 1993.

"32 năm rồi, lẽ ra chúng tôi đã xây lại nhà mới từ lâu, nhưng năm 2005, tỉnh quy hoạch dự án làm đường Lê Mao kéo dài nên chính quyền không cho xây. Đi không được, ở không xong vì nhà cửa xuống cấp", bà Oanh thở dài.

Đường đi, mương thoát nước không được đầu tư trong khi khu vực lân cận các khu đô thị mọc lên khiến khu vực này thành cái lòng chảo, dễ ngập nhưng khó thoát nước. "Mưa lớn là nước ở xung quanh đổ dồn về đây gây ngập úng nhiều ngày. Đợt mưa tháng 10 vừa rồi, nhà tôi bị ngập tới nửa nhà, phải sơ tán mất mấy ngày, nước rút về nhà nhìn cảnh tan hoang rất nản. Giờ chỉ mong Nhà nước bố trí cho nơi ở mới để chúng tôi yên tâm sinh sống", bà Oanh nói.

Đường đi, mương thoát nước không được đầu tư ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân ẢNH: K.HOAN

Gia đình ông Trần Văn Trường sở hữu 1.200 m2 đất từ hơn 40 năm qua. Con cái ra ở riêng nhưng không chia đất để làm nhà được vì vướng quy hoạch. Căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nặng nhưng không được sửa chữa, vẫn phải sử dụng để ở. Khu đô thị bên cạnh nâng nền lên cao, nước không thoát được nên năm nào nhà ông Trường cũng ngập lụt 2 - 3 lần và có khi ngập cả tuần lễ mới rút hết.

Tương tự, vợ chồng ông Võ Đình Vọng có 1.600 m2 đất cũng không thể chia cho 4 người con trai đã lập gia đình làm nhà ở.

"Đã 3 lần họ đến kiểm đếm tài sản để bồi thường và nhiều lần họp dân rồi nhưng đến nay vẫn không thấy gì. Các gia đình phải sống 3 thế hệ trong nhà, đất đai thì rộng nhưng vẫn phải chen chúc vì không được cơi nới, làm nhà. Năm nào chính quyền cũng hứa sẽ di dời nhưng có làm đâu", ông Vọng bức xúc.

Cùng cảnh ngộ, cách đó không xa, hơn 20 hộ dân ở khối Phúc Lộc, P.Trường Vinh cũng phải sống trong cảnh quy hoạch treo từ 20 năm qua.

Năm 2005, khu vực này được quy hoạch thành khu đô thị mới. Đến năm 2010, quy hoạch bị điều chỉnh thành dự án đường Phạm Hồng Sơn. Bà Nguyễn Thị Thành, một người dân ở đây cho biết khu vực bếp, từ tủ lạnh đến máy giặt, gia đình bà và nhiều gia đình khác phải thường xuyên kê cao vì mưa là ngập, nắng thì ẩm thấp. Nhà cửa đã cũ kỹ, xuống cấp nặng nhưng không được sửa chữa vì đã bị quy hoạch. Một số gia đình phải làm gác xép để gác đồ đạc khi có mưa lũ, y như ở vùng sâu, rất khổ sở.

"Cách đây vài năm, chính quyền có tổ chức họp dân để triển khai dự án nhưng họ rồi bỏ đó, không thấy động tĩnh gì nữa", ông Đinh Quang Dũng, một người dân ở đây, cho hay.

Người dân khối Phúc Lộc than phiền về dự án treo 20 năm qua vẫn đang tiếp tục bị treo ẢNH: K.HOAN

Ông Nguyễn Quốc Hội, Bí thư chi bộ khối Phúc Lộc, cho biết người dân đã nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng cần quan tâm và giải quyết nhanh để người dân ổn định nơi sinh sống. Nếu dự án vẫn tiếp tục thì làm sớm, nếu không thì phải thông báo hủy bỏ quy hoạch để người dân cải tạo, xây mới nhà ở.

Có tiền vẫn vướng

Dự án đường Lê Mao kéo dài ban đầu được đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng, chuyển giao (BT), do một doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Sau khi thi công hơn 1 km thì dự án gặp vướng trong giải phóng mặt bằng, đồng thời chính sách đầu tư theo hình thức BT bị dừng lại. Năm 2021, UBND tỉnh Nghệ An phải chuyển phần còn lại của dự án sang hình thức đầu tư công và giao cho UBND TP.Vinh cũ làm chủ đầu tư. UBND TP.Vinh đã bố trí 139 tỉ đồng để triển khai, trong đó 59 tỉ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, từ tháng 7 vừa qua, dự án này đã chuyển giao cho UBND P.Trường Vinh quản lý.

Ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó chủ tịch UBND P.Trường Vinh, cho biết khu vực này có 28 hộ dân, diện tích giải phóng mặt bằng hơn 18.000 m2. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An phối hợp với P.Trường Vinh tổ chức cuộc họp với người dân để thống nhất phương án bồi thường và tái định cư. Tuy nhiên, nhiều hộ dân chưa đồng thuận về giá bồi thường và nơi tái định cư nên đang gặp vướng mắc.

Dự án đường Lê Hồng Sơn dài hơn 600 m nối đường Lê Mao kéo dài sang đường Nguyễn Sơn đã thi công được 400 m, hơn 200 m còn lại bị tắc từ nhiều năm qua. Lãnh đạo P.Trường Vinh thông tin, dự án đã được bàn giao về cho phường làm chủ đầu tư từ tháng 9 vừa qua. Để tiếp tục thực hiện dự án này, phải xây dựng khu tái định cư để giải phóng mặt bằng.

P.Trường Vinh vừa mới thành lập ban quản lý dự án và đang cần có thời gian để thực hiện.