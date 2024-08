Sông Seine quá bẩn, VĐV vẫn phải bơi: BTC quá coi thường sức khỏe con người?

Chất lượng nước sông Seine đang trở thành chủ đề gây tranh cãi. Với nồng độ vi khuẩn E. coli, enterococci và các vi khuẩn có khả năng mang mầm bệnh cao hơn nhiều so với khuyến cáo của Tổ chức Triathlon thế giới (World Triathlon), bộ môn Triathlon (3 môn phối hợp) vẫn diễn ra như kế hoạch, với nội dung bơi được tổ chức trên sông Seine.

Hậu quả là, đã có VĐV phải nhập viện sau khi hoàn thành phần thi 3 môn phối hợp. Trong đó, VĐV Claire Michael của Bỉ phải điều trị khẩn cấp sau khi nhiễm khuẩn đường ruột. VĐV Hayden Wilde (New Zealand) dù giành HCB, nhưng cũng phải bỏ lỡ phần còn lại của Olympic do nhiễm khuẩn. VĐV Tyler Mislawchuk (Canada) thậm chí nôn mửa tới 10 lần trong suốt quá trình thi Triathlon. Một số VĐV ốm sau khi bơi ở sông Seine, hay phải theo dõi tình trạng sức khỏe đường tiêu hóa do nghi ngờ nhiễm khuẩn E.coli.

VĐV Claire Michael của Bỉ nhiễm khuẩn sau khi bơi qua sông Seine REUTERS

Đáng nói, E.coli là loại vi khuẩn thường được tìm thấy trong các nguồn nước ô nhiễm hoặc các thực phẩm và chất thải, thường gây ra triệu chứng ốm, sốt, nôn và buồn nôn, tiêu chảy, kiết lỵ... cho người nhiễm. Các VĐV nhiễm khuẩn E.coli gần như chắc chắn không thể tiếp tục thi đấu tại Olympic Paris. "Việc bơi ở những vùng nước ô nhiễm do phân và các chất thải đều dẫn tới nguy cơ nhiễm vi khuẩn E.Coli cũng như nhiều loại mầm bệnh khác", tiến sĩ Simon Clarke của ĐH Reading (Anh) nhận định.

Sông Seine bị ô nhiễm nặng trong nhiều năm qua. Bất chấp Pháp đã bỏ ra 1,5 tỉ USD để làm sạch nước, nồng độ E.coli ở đây vẫn không đáp ứng tiêu chuần an toàn. Trước phần thi 3 môn phối hợp vừa qua, ban tổ chức đã hoãn các buổi tập bơi thử của các VĐV đến hai lần. Dù được khuyến cáo nên hủy phần thi bơi, nhưng sau cùng, các VĐV vẫn bơi trên dòng sông ô nhiễm chảy giữa thủ đô Paris của Pháp. Hình ảnh VĐV bơi ngay sát... cống nước thải ở sông Seine được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến người hâm mộ nổi giận, khi cho rằng ban tổ chức Olympic đã đánh đổi sức khỏe VĐV, gạt bỏ mọi khuyến cáo của các chuyên gia y tế.

VĐV bơi sát cống nước thải

Sông Seine tiếp tục là địa điểm tổ chức thi chung kết 3 môn phối hợp tiếp sức hỗn hợp và bơi marathon trong những ngày tới. Tuy nhiên theo AP, chất lượng nước sông Seine vẫn chưa đảm bảo, với nồng độ vi khuẩn E.coli cao gần gấp đôi tiêu chuẩn của Tổ chức Triahtlon thế giới.

Tiến sĩ Nicole Iovine, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại ĐH Florida Health (Mỹ) nhấn mạnh: "Các VĐV còn trẻ và có thể trạng tốt, vì vậy họ sẽ có sức đề kháng tốt hơn chúng ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể bị bệnh vì những thứ này".

Trước tình hình đó, ban tổ chức Olympic 2024 quyết định "cấm cửa" các VĐV tập luyện ở dòng sông này. "Sau cuộc họp tình hình hàng ngày giữa ban tổ chức Olympic Paris 2024 và World Aquatics (cơ quan quản lý các môn thể thao dưới nước), chúng tôi đã quyết định rằng buổi làm quen với sông Seine bị hủy bỏ", ban tổ chức Olympic thông báo.

Ban tổ chức đang đánh cược với sức khỏe của VĐV? THE GLOBE AND MAIL

Dù hoãn buổi làm quen sông, nhưng ban tổ chức Olympic vẫn sẽ tổ chức thi 3 môn phối hợp tiếp sức hỗn hợp và bơi marathon, bỏ qua những cảnh báo từ trước giải, hay bất chấp nhiều VĐV đã nhập viện do nhiễm khuẩn.

Quyết định này của chủ nhà Pháp dấy lên hoài nghi: Phải chăng ban tổ chứ Olympic chấp nhận đánh đổi tất cả, trong đó có sức khỏe của VĐV?