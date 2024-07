Sống trong bóng tối bên hông nhà máy thủy điện

Theo tìm hiểu của PV, tại xã Nga My (H.Tương Dương) có 3 bản với hàng trăm hộ dân được đầu tư hệ thống điện lưới thuộc Chương trình 30A vào năm 2013, tuy nhiên đến nay lưới điện vẫn chưa bàn giao cho điện lực. UBND xã phải thuê người vận hành, thu tiền điện với giá 2.500 đồng/kWh. Gần đây, lưới điện xuống cấp, tỷ lệ tổn thất điện tăng, mỗi tháng bị hụt gần 10 triệu đồng. Để có tiền bù đắp, UBND xã Nga My phải vận động người dân sử dụng điện đóng thêm tiền. Ông Lương Tuấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Nga My, cho biết xã đã nhiều lần kiến nghị huyện bàn giao lưới điện cho điện lực quản lý nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.