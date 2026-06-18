'Song trùng' - vở kịch thú vị về hành trình nhìn lại chính mình

Nhân (Võ Minh Khải) lớn lên dưới chiếc bóng độc đoán của người cha nghệ nhân cây cảnh. Ông Mạnh (NSND Hữu Quốc) thương con nhưng lại uốn nắn anh như một nhành kiểng chứ không để tự nhiên phát triển. Không chịu nổi sự ngột ngạt và những đòn roi vọt, Nhân bỏ nhà đi và gặp Nghĩa (Song Duyên), gã giang hồ có gương mặt giống hệt mình. Cú tráo đổi thân phận diễn ra, nhưng không phải để trốn chạy, mà để nhìn lại chính mình, trưởng thành từ bên trong và dũng cảm đối diện với định kiến bằng sự vươn lên tốt đẹp hơn.

NSƯT Minh Nhí và Võ Minh Khải trong vở Song trùng ẢNH: H.K

Cái hay của đạo diễn Hữu Quốc là sự táo bạo. Không chọn giải pháp quen thuộc một người đóng hai vai, ông dùng hai người khác nhau nhưng bằng thủ pháp ước lệ của sân khấu, cách hóa trang tỉ mỉ cùng hiệu ứng ánh sáng khiến người xem tin đó là anh em sinh đôi. Câu chuyện cứ thế liền mạch, kịch tính đan cài bằng nhịp điệu dồn dập, thỉnh thoảng lại giãn ra bằng tiếng cười.

Dàn bao sân khấu vững vàng với NSƯT Minh Nhí diễn cực kỳ tiết chế, quăng miếng hài tỉnh như không giúp cân bằng lại cái không khí nặng nề của bi kịch gia đình; Bình Tinh giằng xé trong mâu thuẫn giữa tình riêng và lương tâm người mẹ kế; Hữu Quốc nặng trĩu định kiến; Ngọc Duyên xuất sắc đến nhói lòng ở tổn thương đến hóa điên… Chính sự chỉn chu, vững chãi của dàn trụ cột này đã làm bệ phóng cho những gương mặt trẻ Võ Minh Khải, Song Duyên, Mai Ka, Bảo Bảo, Bảo Kun... có đất diễn, tự tin khắc họa những số phận va đập vào nhau trong một không gian đa chiều.