SonKim Group là thành viên sáng lập Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

Lễ ra mắt được tổ chức nhằm khẳng định vị thế và tầm nhìn phát triển dài hạn của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) tại TP.HCM. Qua đó, sự kiện góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng VIFC trở thành một cực tăng trưởng năng động, giàu sức lan tỏa trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.

Là một trong những thành viên sáng lập và đồng hành ngay từ giai đoạn đầu hình thành VIFC, SonKim Group đã và đang đóng góp năng lực chuyên môn, nguồn lực vào sự kiện toàn và phát triển bền vững của hệ sinh thái VIFC tại TP.HCM. Trong giai đoạn xây dựng nền tảng ban đầu, với vai trò doanh nghiệp tư nhân, SonKim Group tham gia tích cực vào hệ sinh thái doanh nghiệp - dịch vụ - hạ tầng phục vụ cho VIFC. Những đóng góp này được phát huy trên nền tảng thế mạnh của tập đoàn trong phát triển đô thị, bất động sản và hạ tầng thương mại - dịch vụ, quản lý tài sản tạo tiền đề cho VIFC vận hành hiệu quả và hội nhập sâu rộng với mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.

Đại diện SonKim Group vinh dự nhận chứng chỉ thành viên sáng lập tại buổi lễ ra mắt VIFC TP. HCM ẢNH: Đ.H

Nhằm khẳng định rõ vai trò và cam kết tại VIFC, vừa qua SonKim Group đã giới thiệu SonKim Capital - nền tảng quản lý tài sản mang tính chiến lược của tập đoàn, đặt văn phòng tại khu đô thị The Metropole Thủ Thiêm, qua đó chính thức hiện diện và tham gia hệ sinh thái VIFC TP.HCM.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Chủ tịch SonKim Group chia sẻ tại sự kiện: "SonKim Group vô cùng tự hào là một trong những thành viên sáng lập đặt nền móng đầu tiên cho sự hình thành của VIFC. Đồng hành cùng VIFC, SonKim Group không chỉ hướng đến hiệu quả trong kinh doanh mà còn chú trọng vào giá trị dài hạn cho cộng đồng, với mong muốn hiện thực hóa khát vọng đưa TP.HCM trở thành điểm đến tài chính hàng đầu khu vực. Chúng tôi tin rằng một Trung tâm tài chính quốc tế vững mạnh sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng cho toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành đối tác tin cậy cùng VIFC kiến tạo giá trị dài hạn, kết nối nguồn lực tài chính toàn cầu với các cơ hội đầu tư chất lượng tại Việt Nam".