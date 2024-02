Theo VGC, giá trị của Sony đã giảm khoảng 10 tỉ USD trong tuần qua sau khi công ty này điều chỉnh dự báo doanh số PlayStation 5 giảm so với kỳ vọng ban đầu.

Trước đó, Sony đặt mục tiêu xuất xưởng kỷ lục 25 triệu máy PlayStation 5 trong năm tài chính hiện tại kết thúc vào tháng 3. Tuy nhiên, trong báo cáo doanh thu quý gần nhất, hãng này cho biết con số thực tế sẽ thấp hơn khoảng 4 triệu đơn vị.

Sony ‘bốc hơi’ 10 tỉ USD giá trị thị trường sau báo cáo đáng thất vọng AFP

Sau báo cáo này, giá cổ phiếu của Sony giảm tới 8,4% và giá đóng cửa giảm 6,5%. Nguyên nhân một phần là do dự báo bán hàng PlayStation 5 được điều chỉnh, nhưng cũng một phần do lợi nhuận hoạt động của mảng game của Sony trượt dốc xuống 6% (so với 9% trong quý 4/2022 và 12 - 13% trong những năm trước đó).

Báo cáo mới trên CNBC, sử dụng dữ liệu từ FactSet, cho thấy sự sụt giảm giá cổ phiếu này đã khiến giá trị thị trường của Sony giảm khoảng 10 tỉ USD kể từ khi dự báo bán hàng được điều chỉnh.

Nhà phân tích Atul Goyal của Jeffries cho biết mức lợi nhuận hoạt động thấp mới là điều đáng lo ngại hơn so với doanh số dự kiến giảm. Goyal giải thích lợi nhuận hoạt động đối với mảnh game của Sony đã duy trì ở mức 12 - 13% trong 4 năm và mức lợi nhuận hiện tại là 6% là rất đáng thất vọng, gần như chạm đáy trong một thập kỷ.

Goyal cũng nói rằng lợi nhuận của Sony đáng lẽ ra phải tăng trong giai đoạn này thay vì giảm, vì có nhiều yếu tố thuận lợi có thể đẩy con số lợi nhuận lên 20%, chẳng hạn như sự gia tăng doanh số trò chơi kỹ thuật số và dịch vụ PS Plus của Sony, có lợi nhuận khoảng 50%.