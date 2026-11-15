Sony hé lộ tiến độ phát triển PlayStation 6

Theo GameRant, Sony vừa chia sẻ thêm thông tin về quá trình phát triển máy chơi game PlayStation thế hệ tiếp theo, thường được gọi là PlayStation 6 (PS6). Theo đó, dự án vẫn đang được triển khai đúng tiến độ, bất chấp những biến động về chi phí linh kiện và thị trường phần cứng.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 5.11, Giám đốc tài chính Sony, bà Lin Tao, cho biết hoạt động nghiên cứu và phát triển nền tảng PlayStation mới đang diễn ra theo kế hoạch. Công ty cũng đặt mục tiêu đạt được những bước tiến đáng kể trong năm tài chính tiếp theo, bắt đầu từ tháng 4.2027.

PlayStation là một trong những dòng máy chơi game phổ biến nhất thế giới, với cộng đồng người dùng đông đảo và hệ sinh thái trò chơi phong phú ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Đây là một trong số ít lần Sony trực tiếp đề cập đến tiến độ phát triển thế hệ PlayStation kế tiếp, dù hãng vẫn chưa công bố tên gọi chính thức, thiết kế hoặc cấu hình phần cứng.

Theo bà Lin Tao, Sony xem việc phát triển nền tảng máy chơi game mới là khoản đầu tư cần thiết nhằm duy trì tăng trưởng trong tương lai. Tuy nhiên, công ty cũng phải cân nhắc mức chi tiêu phù hợp để bảo đảm hiệu quả kinh doanh của toàn bộ hệ sinh thái PlayStation.

Một phần chi phí đầu tư có thể được ghi nhận trong năm tài chính tiếp theo do cách hạch toán, nhưng điều này không đồng nghĩa quá trình phát triển đang bị trì hoãn.

Thông tin được đưa ra khi PlayStation 5 (PS5) đang bước vào giai đoạn sau của vòng đời sản phẩm. Theo báo cáo tài chính mới nhất, Sony đã bán được 2,6 triệu máy PS5 trong quý kết thúc vào tháng 9.2026, nâng tổng doanh số toàn cầu lên 97,9 triệu máy.

Dù doanh số phần cứng có xu hướng giảm, Sony cho biết nền tảng PlayStation vẫn duy trì tăng trưởng ổn định. Hệ sinh thái này hiện ghi nhận khoảng 127 triệu tài khoản hoạt động hằng tháng, tạo nguồn doanh thu quan trọng từ trò chơi và các dịch vụ trực tuyến.

Một trong những vấn đề Sony phải giải quyết là chi phí sản xuất phần cứng ngày càng tăng, đặc biệt khi giá bộ nhớ tiếp tục chịu sức ép từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Trước đó, Sony thừa nhận việc giá linh kiện tăng có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá bán máy chơi game. Công ty cũng khẳng định không có chủ trương bán phần cứng với mức thua lỗ lớn, đồng thời sẽ theo dõi thị trường trước khi đưa ra quyết định đối với thế hệ sản phẩm mới.

Mặc dù PlayStation 6 được đồn đoán có thể xuất hiện trong những năm tới, Sony vẫn chưa xác nhận thời điểm phát hành hoặc mức giá dự kiến. Những thông tin về cấu hình, hiệu năng hay giá bán lan truyền trên mạng hiện chủ yếu đến từ các nguồn không chính thức.

Việc Sony nhắc đến năm tài chính 2027 cũng không có nghĩa PS6 sẽ được phát hành trong năm này. Thay vào đó, đây là giai đoạn công ty dự kiến tiếp tục đầu tư và thúc đẩy quá trình chuẩn bị cho nền tảng PlayStation thế hệ tiếp theo.