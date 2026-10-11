Soobin, Binz rút lui, ‘Sao concert’ còn gì?

Ngày 10.10, Sao concert day 3 diễn ra tại TP.HCM, kéo dài liên tục hơn 12 giờ, từ 9 giờ sáng đến 23 giờ đêm, thu hút hàng nghìn khán giả tham dự. Với chủ đề Glamorous, chương trình được xây dựng như một hành trình âm nhạc xuyên suốt với ba sân khấu Sunshine stage, Sunset Chill Stage và Stardom Journey Stage, mang những sắc thái khác nhau, từ sôi động vào buổi sáng, thư giãn khi chiều xuống đến cao trào vào buổi tối.

Sự kiện quy tụ hơn 50 ca sĩ, rapper, nhóm nhạc và các gương mặt trẻ như Captain Boy, Dương Domic, Jaysonlei, Jey B, Mew Amazing, Negav, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Uprize… Mỗi tiết mục mang màu sắc riêng, từ pop, rock, R&B, hip-hop đến indie và alternative, tạo nên hành trình cảm xúc đa dạng với nguồn năng lượng được thay đổi liên tục trong suốt lễ hội.

Mỗi tiết mục tại Sao concert mang màu sắc riêng, đưa khán giả bước vào không gian âm nhạc bùng nổ suốt 12 tiếng

ẢNH: BẢO HẠO

Sao concert day 3 vướng sự cố thay đổi đội hình

Trước ngày diễn ra chương trình, Sao concert day 3 vướng sự cố thay đổi đội hình nghệ sĩ. Đơn vị quản lý nghệ sĩ nhà SpaceSpeakers cho biết Soobin, Binz và Rhymastic sẽ không tham gia biểu diễn ngày 10.10. Theo phía SS Label, một số điều kiện cần thiết để tiếp tục thực hiện lịch trình theo thỏa thuận giữa các bên chưa được đáp ứng.

Sau thông báo trên, ban tổ chức Sao concert gửi lời xin lỗi đến khán giả và mở cổng tiếp nhận hoàn vé đối với những khách hàng đủ điều kiện. Dù ca sĩ thay đổi sát ngày tổ chức, chương trình vẫn diễn ra theo kế hoạch với đội hình nghệ sĩ được điều chỉnh.

Tại sự kiện, khán giả có mặt từ sớm để chờ các nghệ sĩ yêu thích, một số cho biết dù phần âm thanh có thời điểm chưa ổn định, trải nghiệm tổng thể vẫn tích cực và không khí chương trình khá sôi động. Dù thiếu vắng Soobin, Binz và Rhymastic so với dự định ban đầu, khán giả vẫn cổ vũ và theo dõi các tiết mục đến cuối chương trình. Theo ban tổ chức, tổng số khán giả đến dự là 20.000 người.