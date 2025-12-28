Soobin xúc động trước cú 'lội ngược dòng' của học trò

Tiết mục góp phần đưa top 8 Tân binh toàn năng tiến thẳng vào chung kết ẢNH: NSX

Tập 13 của Tân binh toàn năng phát sóng tối 27.12 chứng kiến sự sự hoàn thiện về kỹ năng và phong thái trình diễn của các "tân binh" đồng thời hồi hộp chờ đợi kết quả về đội hình tiến vào chung kết. Công diễn 5 diễn ra kịch tính khi nhóm thất bại trong tiết mục Barbie. Sau đó, sự xuất hiện của nhóm khách mời Lunas cùng màn trình diễn Mất trí nhớ tạm thời đầy lôi cuốn của dàn học trò Soobin đã xoay chuyển cục diện

Khoảnh khắc 8 chiếc bảng tên ghi tên đầy đủ 8 thành viên xuất hiện trong chiếc hộp bí mật đã khiến tất cả vỡ òa. Sau những lần "đóng băng" và loại trừ đầy nuối tiếc ở các công diễn trước, đây là lần đầu tiên các tân binh được tận hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng tập thể. "Tân binh" Duy Lân xúc động: "Rất lâu rồi bọn em mới có một chiến thắng trọn vẹn như thế này". Còn Cường Bạch nhấn mạnh: "Trong một hành trình dài mà mọi người đã cùng nhau trải qua, đã nỗ lực, đã cố gắng thì đây là kết quả xứng đáng". Trong khi đó, Long Hoàng - người đang đứng ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng điểm tích lũy cá nhân, đang đối mặt với nỗi sợ "nỗ lực ảo" đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc khi được đi tiếp cùng anh em.

8 gương mặt tiến vào vòng quyết định ẢNH: NSX

Là người dẫn dắt dàn "tân binh" qua các công diễn căng thẳng, huấn luyện viên toàn năng Soobin không khỏi xúc động trước thành quả của "đàn con". "Anh tài" này gửi gắm đến các học trò: "8 bảng tên này sẽ đại diện cho 8 gương mặt, 8 bạn trẻ đang mang trong mình một giấc mơ mới về âm nhạc của Việt Nam. Khi các em nhìn vào những bảng tên này, các em hãy nhớ là mình đã từng cố gắng như thế nào, từng suýt bỏ cuộc hay đã có những suy nghĩ lung lay ra sao về con đường mình đi. Nhưng khi nó đã được đóng khung và để ở đây thì các em hãy nên trân trọng cái tên của mình. Hãy luôn luôn để cho khán giả hô tên mình một cách cuồng nhiệt và tự hào nhất!".

Trước đó, Soobin cũng nhiều lần nghiêm khắc nhắc nhở, chấn chỉnh tinh thần của các thí sinh Tân binh toàn năng trong từng thử thách khác nhau. Trong tập mới nhất, giọng ca 9X thẳng thắn nhắc nhở học trò về thái độ tập luyện và biểu diễn. Anh nhấn mạnh: "Khi bạn trình diễn, bạn đặt cái tâm, cái hồn của bạn vào trong bài diễn thì tự khắc những người xem sẽ cảm nhận được. Đã là nghệ sĩ, khi trình diễn bạn phải có hồn, phải đặt tâm hồn của bạn vào đấy". Sự nghiêm khắc này chính là "liều thuốc thử" cần thiết để dàn tân binh mài giũa bản lĩnh trước khi bước đến chung kết.

Soobin tự hào khi các học trò bảo toàn đội hình tiến vào chung kết ẢNH: NSX

Sau khi xuất sắc vượt qua 5 vòng công diễn, top 8 Tân binh toàn năng đối mặt với thử thách lớn nhất: cạnh tranh với nhóm nhạc đình đám Kpop Tempest. Đây không chỉ là cuộc đua nảy lửa mà còn là bài kiểm tra cuối cùng để chứng minh các tân binh xứng đáng đứng trong đội hình ra mắt chính thức.