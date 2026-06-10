Sốt xuất huyết chưa vào mùa cao điểm đã tăng, chuyên gia khuyến cáo gì?

Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, TP.HCM ghi nhận gần 18.000 ca mắc sốt xuất huyết và 4 trường hợp tử vong, tăng gần 65% so với cùng kỳ năm trước. Điều đáng lo ngại là ngày càng ghi nhận nhiều ca mắc ở thanh thiếu niên, người trưởng thành, người lớntuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Người từng mắc bệnh vẫn có thể tái nhiễm

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết tình hình bệnh sốt xuất huyết hiện nay chịu tác động của nhiều yếu tố như biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, đô thị hóa, di biến động dân cư, điều kiện vệ sinh môi trường, mức độ miễn dịch cộng đồng và sự thay đổi các loại virus lưu hành.

Tiêm vắc xin sốt xuất huyết là một trong những biện pháp phòng bệnh, hạn chế biến chứng nguy hiểm ẢNH: VNVC

Virus sốt xuất huyết có 4 loại huyết thanh Dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4. Người từng mắc bệnh vẫn có thể tái nhiễm khi gặp loại virus khác và nguy cơ diễn tiến nặng ở lần mắc sau thường cao hơn. Khi loại virus lưu hành thay đổi, số người chưa có miễn dịch bảo vệ sẽ tăng lên, tạo điều kiện cho dịch bùng phát.

Hiện nay, tại Việt Nam đã có thể tiếp cận vắc xin sốt xuất huyết của Takeda (Nhật Bản), được chỉ định cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn với lịch tiêm 2 mũi cách nhau 3 tháng. Các nghiên cứu cho thấy vắc xin giúp giảm hơn 80% nguy cơ mắc bệnh và trên 90% nguy cơ nhập viện do sốt xuất huyết. Theo các chuyên gia, kết hợp tiêm chủng với các biện pháp kiểm soát muỗi và lăng quăng là giải pháp quan trọng trong bối cảnh dịch ngày càng khó lường.

Cần chủ động phòng bệnh, không lơ là chủ quan

Theo bác sĩ Chính, nhiều người cho rằng muỗi truyền bệnh chỉ sinh sống ở nơi nước bẩn hoặc chỉ đốt vào ban đêm, trong khi muỗi vằn lại ưa đẻ trứng ở các vật chứa nước sạch trong gia đình và hoạt động mạnh nhất vào sáng sớm, chiều tối. Sốt xuất huyết hiện cũng không còn là “bệnh của trẻ em”, mà đang được ghi nhận ngày càng nhiều ở người trưởng thành.

Đáng chú ý, muỗi vằn còn có thể theo thang máy, hệ thống thông gió hoặc các vật dụng chứa nước để xuất hiện ở nhiều tầng khác nhau của các tòa cao ốc. Do đó, người dân không nên lơ là chủ quan.

Sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng dễ nhầm lẫn với cảm cúm như sốt cao, đau đầu, đau cơ, đau khớp, buồn nôn. Giai đoạn nguy hiểm thường xuất hiện từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, khi người bệnh giảm sốt nhưng có thể bắt đầu xuất hiện biến chứng. Nếu không được điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 20%.

Các chuyên gia khuyến cáo mỗi gia đình nên duy trì các biện pháp phòng bệnh quanh năm như loại bỏ nơi muỗi sinh sản, đậy kín dụng cụ chứa nước, ngủ màn, mặc quần áo dài tay và sử dụng các biện pháp xua muỗi phù hợp để tránh bị muỗi đốt. Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, không tự điều trị tại nhà.