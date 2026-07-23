Sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng mạnh, Lâm Đồng chỉ đạo siết chặt phòng chống dịch

Ngày 23.7, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Văn bản số 11931/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch.

2.285 ca mắc sốt xuất huyết

Theo báo cáo của Sở Y tế Lâm Đồng, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 2.285 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, trong đó có 57 ca nặng và 1 trường hợp tử vong, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, bệnh tay chân miệng ghi nhận 3.076 ca mắc, tăng 1.622 ca so với cùng kỳ năm trước, đã có 2 trường hợp tử vong.

Ngành y tế Lâm Đồng chủ động kiểm soát dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tại các trường học ẢNH: L.V

Trước diễn biến đáng lo ngại này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các xã, phường, đặc khu Phú Quý tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, không để bùng phát thành ổ dịch lớn.

Theo chỉ đạo, Sở Y tế được giao theo dõi sát diễn biến dịch tễ, tăng cường giám sát các khu vực nguy cơ cao và các ổ dịch cũ, kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các ca bệnh phát sinh. Ngành y tế phải chủ động dự báo tình hình, tham mưu các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch.

Các cơ sở y tế công lập và tư nhân được yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình chẩn đoán, điều trị, phân tuyến và chuyển tuyến bệnh nhân; bảo đảm thu dung điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng và tử vong.

Các cơ sở y tế công lập và tư nhân được yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình chẩn đoán, điều trị, phân tuyến và chuyển tuyến bệnh nhân sốt xuất huyết và tay chân miệng ẢNH: L.V

Sở Y tế cũng phải rà soát, bổ sung đầy đủ thuốc men, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, giường bệnh và nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch. Công tác tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế, lực lượng cộng tác viên và các tổ giám sát dịch bệnh tại cộng đồng tiếp tục được tăng cường.

Bên cạnh các biện pháp chuyên môn, tỉnh đặc biệt nhấn mạnh vai trò của truyền thông trong phòng chống dịch. Ngành y tế được giao phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của sốt xuất huyết và tay chân miệng, đồng thời nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh.

Đối với sốt xuất huyết, người dân được khuyến cáo thường xuyên vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, diệt lăng quăng, bọ gậy và phối hợp với cơ quan chức năng trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Với bệnh tay chân miệng, cần chú trọng vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh nhà cửa, đồ chơi và dụng cụ sinh hoạt của trẻ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng được giao phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch trong trường học; các cơ sở giáo dục phải tăng cường hướng dẫn học sinh, phụ huynh nhận biết sớm các dấu hiệu bệnh, thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch tại trường học và gia đình.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và người dân tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch, xây dựng môi trường sống an toàn, sạch sẽ.

Các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện, không để dịch bùng phát trong cộng đồng

Đối với các xã, phường và đặc khu Phú Quý, Chủ tịch UBND cấp cơ sở được xác định là người chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn. Các địa phương phải xây dựng phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", huy động các lực lượng tham gia chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy tại khu dân cư, nhất là những nơi đã xuất hiện ca bệnh hoặc có nguy cơ cao.

Cán bộ y tế tăng cường tuyên truyền để người dân nhận biết sớm triệu chứng bệnh tay chân miệng, chủ động đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ ẢNH: L.V

UBND tỉnh yêu cầu chính quyền cơ sở tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; đồng thời tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân nhận biết sớm triệu chứng bệnh, chủ động đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ.

Theo ngành y tế, đang bước vào mùa mưa, điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển, trong khi bệnh tay chân miệng cũng có nguy cơ gia tăng ở trẻ em. Vì vậy, sự chủ động của chính quyền địa phương cùng ý thức phòng bệnh của mỗi người dân được xem là yếu tố quyết định để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát lây lan trong cộng đồng.