SpaceX của tỉ phú Elon Musk chuẩn bị IPO kỷ lục

Hãng Reuters đưa tin bằng việc bán ra hơn 555 triệu cổ phiếu, SpaceX đã huy động thành công 75 tỉ USD. Con số này chính thức xô đổ kỷ lục phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất toàn cầu. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco của Ả Rập Xê Út (huy động 25,6 tỉ USD vào tháng 12.2019).

Với mức định giá hơn 1.700 tỉ USD, SpaceX sẽ vươn lên vị trí thứ 7 trong số các công ty niêm yết lớn nhất tại Mỹ khi cổ phiếu chính thức được giao dịch trên sàn Nasdaq ở Mỹ vào ngày 12.6 (giờ Mỹ).

Tỉ phú Elon Musk, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của SpaceX ẢNH: REUTERS

Giá trị của hãng hàng không vũ trụ này đã vượt qua hàng loạt công ty lớn về tài chính và công nghệ như JPMorgan, Meta, hay cả hãng xe điện Tesla của chính ông Musk.

Màn chào sân của SpaceX sẽ mang đậm dấu ấn cá nhân của tỉ phú Elon Musk khi ông mang đến nhiều hướng đi khác biệt so với chiến thuật tài chính truyền thống. Theo đó, hãng đã dành tới 30% lượng cổ phiếu cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, bao gồm người dân. Đây là một tỷ lệ cao hiếm thấy trong các thương vụ lớn vốn thường ưu tiên cho các quỹ đầu tư. Đồng thời, ông Musk vẫn giữ vững quyền lực tuyệt đối khi nắm tới 82% quyền biểu quyết sau đợt phát hành.

Về bức tranh kinh doanh, nguồn thu chủ lực của SpaceX hiện nay dựa vào mạng lưới internet vệ tinh Starlink. Hãng cũng đang tích hợp hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (xAI) để tạo đà tăng trưởng. Dù vậy, giới phân tích cảnh báo tình hình tài chính của SpaceX khá bấp bênh do quá phụ thuộc vào các hợp đồng từ chính phủ Mỹ và đối mặt sức ép từ đối thủ Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos.

Bà Kim Forrest, Giám đốc đầu tư tại quỹ Bokeh Capital Partners (Mỹ), giải thích hiện tượng này một cách dễ hiểu: "Những người mua cổ phiếu này thực chất đang đặt cược tiền vào tương lai và giấc mơ đưa nhân loại rời khỏi Trái đất, chứ không hẳn là rót tiền dựa trên nền tảng kinh doanh của một doanh nghiệp thông thường".

Mọi sự chú ý của Phố Wall hiện đang đổ dồn vào phiên giao dịch ngày 12.6, với kỳ vọng màn ra mắt của SpaceX sẽ hâm nóng thị trường và đạt mức tăng ít nhất 10 - 15% trong ngày đầu tiên.