Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Khoảnh khắc con trai tỉ phú Elon Musk theo cha vào 'khu VIP' ở Bắc Kinh

Phạm Anh Thư
Phạm Anh Thư
15/05/2026 15:50 GMT+7

Cậu con trai 6 tuổi của tỉ phú giàu nhất thế giới Elon Musk xuất hiện cùng cha tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc trong ngày 14.5, đã gây chú ý với truyền thông.

Tỉ phú Elon Musk nắm tay con trai tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh ngày 14.5

Ảnh: Reuters

Tỉ phú Elon Musk đưa theo con trai trong chuyến tháp tùng phái đoàn Mỹ tới Bắc Kinh nhân hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh hôm 14.5.

Quý tử X Æ A-Xii, hay còn gọi là "Lil X”, cậu con trai 6 tuổi của ông Elon Musk đã làm dậy sóng truyền thông khi X Æ A-Xii xuất hiện trong trang phục mang phong cách truyền thống Trung Quốc.

Cậu bé xuất hiện nổi bật trong chiếc áo gilê xanh biển thêu họa tiết hoa lá và chim tinh xảo, khoác ngoài áo sơ mi trắng tay dài thanh lịch. Bộ trang phục được phối cùng quần tối màu, nổi bật với hàng nút cài vàng mang phong cách truyền thống, tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển, giữa không gian ngoại giao trang trọng ở Bắc Kinh.

Điểm nhấn nằm ở chiếc túi cầm trên tay. Theo truyền thông, chiếc túi hình đầu hổ là sản phẩm văn hóa sáng tạo do một nhóm thiết kế tại Quế Lâm, Quảng Tây (Trung Quốc) thực hiện, theo Euronews. Người làm nên chiếc túi chính là những phụ nữ thuộc các dân tộc thiểu số ở đây.

Cậu bé liên tục đi cạnh cha trong các hoạt động, nơi có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo tập đoàn công nghệ như tỉ phú Tim Cook hay Tổng giám đốc Nvidia Jensen Huang. Một số nguồn tin cho biết ông Musk còn tiết lộ trên mạng xã hội X rằng con trai mình đang học tiếng Trung.

Đây không phải lần đầu X Æ A-Xii xuất hiện tại các sự kiện chính trị hay ngoại giao lớn. Trước đó, cậu bé từng theo cha tới Nhà Trắng và nhiều cuộc gặp công khai khác trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.

Tin liên quan

Lý do ông Tập Cận Bình chọn gặp ông Trump ở Trung Nam Hải

Lý do ông Tập Cận Bình chọn gặp ông Trump ở Trung Nam Hải

Trung Nam Hải là khu phức hợp lãnh đạo trung ương của Trung Quốc, cũng là nơi nhiều lãnh đạo cao nhất của nước này từng sống và làm việc.

Tổng thống Trump rời Bắc Kinh sau 3 ngày thăm Trung Quốc

Tổng thống Trump nói đã đạt 'những thỏa thuận thương mại tuyệt vời' với Chủ tịch Tập

Khám phá thêm chủ đề

Elon Musk Donald Trump trung quốc Bắc kinh Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận