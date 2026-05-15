Khoảnh khắc con trai tỉ phú Elon Musk theo cha vào 'khu VIP' ở Bắc Kinh

Tỉ phú Elon Musk đưa theo con trai trong chuyến tháp tùng phái đoàn Mỹ tới Bắc Kinh nhân hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh hôm 14.5.

Quý tử X Æ A-Xii, hay còn gọi là "Lil X”, cậu con trai 6 tuổi của ông Elon Musk đã làm dậy sóng truyền thông khi X Æ A-Xii xuất hiện trong trang phục mang phong cách truyền thống Trung Quốc.

Cậu bé xuất hiện nổi bật trong chiếc áo gilê xanh biển thêu họa tiết hoa lá và chim tinh xảo, khoác ngoài áo sơ mi trắng tay dài thanh lịch. Bộ trang phục được phối cùng quần tối màu, nổi bật với hàng nút cài vàng mang phong cách truyền thống, tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển, giữa không gian ngoại giao trang trọng ở Bắc Kinh.

Điểm nhấn nằm ở chiếc túi cầm trên tay. Theo truyền thông, chiếc túi hình đầu hổ là sản phẩm văn hóa sáng tạo do một nhóm thiết kế tại Quế Lâm, Quảng Tây (Trung Quốc) thực hiện, theo Euronews. Người làm nên chiếc túi chính là những phụ nữ thuộc các dân tộc thiểu số ở đây.

Cậu bé liên tục đi cạnh cha trong các hoạt động, nơi có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo tập đoàn công nghệ như tỉ phú Tim Cook hay Tổng giám đốc Nvidia Jensen Huang. Một số nguồn tin cho biết ông Musk còn tiết lộ trên mạng xã hội X rằng con trai mình đang học tiếng Trung.

Đây không phải lần đầu X Æ A-Xii xuất hiện tại các sự kiện chính trị hay ngoại giao lớn. Trước đó, cậu bé từng theo cha tới Nhà Trắng và nhiều cuộc gặp công khai khác trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.