Sri Lanka triển khai quân đội ngăn chặn sốt xuất huyết lây lan

Văn phòng của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cho hay các sĩ quan lục quân, hải quân và không quân sẽ tham gia một đơn vị đặc biệt để xác định và tiêu diệt các ổ sinh sản của muỗi lây truyền bệnh sốt xuất huyết.

Binh sĩ Sri Lanka ở Colombo vào ngày 7.10.2019 Ảnh: AFP

"Luật pháp cũng sẽ được thực thi nghiêm ngặt đối với những người cho phép muỗi sinh sản trong khuôn viên của họ, ngoài việc thành lập đơn vị quân đội đặc biệt", chính phủ Sri Lanka nhấn mạnh.

Ngoài ra, một chiến dịch toàn quốc nhằm dọn dẹp các địa điểm sinh sản của muỗi sẽ được phát động vào ngày 24.6.

Chính phủ Sri Lanka có động thái như trên trong bối cảnh gần 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết đã được báo cáo từ đầu năm đến nay, trong đó có 29 trường hợp tử vong, dù con số này vẫn thấp hơn nhiều so với đỉnh điểm năm 2017, khi có 186.000 bệnh nhân và 440 trường hợp tử vong được báo cáo.

Sri Lanka đã chứng kiến số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết gia tăng kể từ đầu tháng này, với hơn 1.000 trường hợp được báo cáo trong một ngày của tuần này, theo dữ liệu chính thức.

Đơn vị phòng chống sốt xuất huyết của chính phủ Sri Lanka cho hay họ lo ngại các bệnh viện có thể không đủ khả năng đáp ứng nếu số ca bệnh tiếp tục tăng. "Các bệnh viện đã chịu áp lực rồi. Chúng tôi không muốn rơi vào tình huống như năm 2017", người đứng đầu đơn vị chống sốt xuất huyết là ông Kapila Kannangara nói với các phóng viên ở thủ đô Colombo.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo rằng bệnh sốt xuất huyết và các loại virus khác do muỗi truyền đang lây lan nhanh hơn và rộng hơn do biến đổi khí hậu.

Mưa gió mùa, nước đọng từ những trận lũ lụt gần đây và rác thải bị đổ bừa bãi đã tạo điều kiện lý tưởng cho sự lây lan nhanh chóng của muỗi. Muỗi Aedes truyền bệnh sốt xuất huyết, có chân sọc đen trắng, sinh sản trong các vũng nước tù đọng.

Sốt xuất huyết gây ra sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn mửa, đau cơ, và trong trường hợp nghiêm trọng nhất, xuất huyết có thể dẫn đến tử vong.