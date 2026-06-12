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Giải trí Đời nghệ sĩ

S.T Sơn Thạch ra sao sau cơn sốt ‘Anh trai vượt ngàn chông gai’?

Thạch Anh
Thạch Anh
12/06/2026 15:40 GMT+7

Hành trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai' cho S.T Sơn Thạch thêm nhiều cảm hứng với nghệ thuật. Gần đây anh gây chú ý khi hé lộ dự án mới sau thời gian ấp ủ.

Sau hành trình ở Anh trai vượt ngàn chông gai, S.T Sơn Thạch tích cực ra mắt các sản phẩm âm nhạc, đồng thời tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình. Mới đây, nam ca sĩ gây chú ý khi hé lộ dự án mới tên Ngược hướng - ca khúc được viết bởi Kilian. Trong khi đó, phần sản xuất được đảm nhận bởi Only C - người được khán giả ưu ái gọi là “cỗ máy tạo hit”.

S.T Sơn Thạch ra sao sau cơn sốt ‘Anh trai vượt ngàn chông gai’?- Ảnh 1.

S.T Sơn Thạch trở lại với các dự án âm nhạc, mong muốn mang đến màu sắc mới cho khán giả

Ảnh: NVCC

Dự án lần này được kỳ vọng sẽ đánh dấu sự bứt phá của S.T Sơn Thạch khi nam ca sĩ lần đầu kết hợp cùng Lam và Minh Tốc - bộ đôi mang đậm màu sắc indie phóng khoáng. 

Cựu thành viên nhóm 365 chia sẻ: "Ngược hướng không chỉ là sản phẩm mới mà còn là dự án chứa đựng nhiều tâm huyết và dấu ấn cá nhân, là sản phẩm tôi đặt nhiều kỳ vọng, đầu tư kỹ lưỡng cả về cảm xúc lẫn chất lượng nghệ thuật trên hành trình làm mới bản thân".

Trong suốt 25 năm hoạt động nghệ thuật, dù được biết đến với thế mạnh về vũ đạo và trình diễn, S.T Sơn Thạch vẫn không ngừng trau dồi và thử thách bản thân ở nhiều khía cạnh nghệ thuật. Nam ca sĩ nhiều lần chinh phục khán giả với các tiết mục ballad trong những show diễn cá nhân, đồng thời cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về giọng hát qua từng dự án.

S.T Sơn Thạch ra sao sau cơn sốt ‘Anh trai vượt ngàn chông gai’?- Ảnh 2.

Ngược hướng sẽ chính thức được phát hành vào 15.6 trên kênh Youtube S.T Sơn Thạch Official

Ảnh: NVCC

Với Ngược hướng, đạo diễn Chung Chí Công sẽ đảm nhận phần hình ảnh, được kỳ vọng mang đến một câu chuyện giàu cảm xúc, và đậm chất điện ảnh cho dự án đánh dấu sự trở lại của S.T Sơn Thạch. 

Dàn 'anh trai' ủng hộ dự án mới của S.T Sơn Thạch

Qua đoạn teaser ngắn vừa được tung ra, khán giả phần nào cảm nhận được câu chuyện tình yêu đầy tiếc nuối của những người từng đánh mất nhau. Câu chuyện ấy sẽ được khắc họa nhờ màn tái hợp của Trâm Anh và Ma Ran Đô - bộ đôi diễn viên từng gây chú ý khi tham gia phim điện ảnh Tử chiến trên không.

Với sự đầu tư chỉn chu cho cả âm nhạc lẫn hình ảnh, học trò Ngô Thanh Vân được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả một dự án chỉn chu về phần nghe lẫn phần nhìn. Lần trở lại này của nam ca sĩ nhận được sự ủng hộ của các đồng nghiệp từng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, điển hình như Soobin, Neko Lê, Jun Phạm, Liên Bỉnh Phát, Tăng Phúc...

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