Stanley Tucci không kiếm được việc sau thành công của 'Yêu nữ thích hàng hiệu'

Stanley Tucci - nam diễn viên phụ trong bộ phim Yêu nữ thích hàng hiệu gần đây chia sẻ với tạp chí Vanity Fair rằng ông đã phải vật lộn để tìm một công việc khác sau bộ phim, mặc dù tác phẩm này vô cùng thành công tại phòng vé và giành được 2 đề cử Oscar.

"Sau The Devil Wears Prada, tôi không thể kiếm được việc làm và tôi không hiểu rõ điều đó, nhưng đó là cách mọi thứ đã diễn ra. Vì vậy, tôi đã tìm kiếm và phải làm những công việc mà mình không yêu thích", Stanley Tucci phân trần.

Dù thành công về mặt thương mại nhưng Yêu nữ thích hàng hiệu không làm cho sự nghiệp điện ảnh của Stanley Tucci thăng tiến ẢNH: HOLLYWOODREPORTER

Stanley Tucci nói thêm rằng sự nghiệp diễn xuất của mình luôn trải qua những biến động và điều đó khiến công việc không mấy suôn sẻ: "Tôi bị bệnh cách đây 6 năm, điều đó làm gián đoạn công việc trong một thời gian dài và sau đó tôi dần hồi phục. Tôi phải bắt đầu làm mọi thứ. Tôi cần phải làm việc vì tôi cần tiền. Có lẽ tôi đã bắt đầu làm việc quá sớm. Tôi thực sự không có đủ năng lượng để làm việc sau khi điều trị nhưng vẫn bắt buộc phải làm".



Với sự nghiệp của mình, Stanley Tucci từng được đề cử 1 giải Oscar cho bộ phim The Lovely Bones ẢNH: DELISH

Trong Yêu nữ thích hàng hiệu, Stanley Tucci vào vai Nigel - giám đốc sáng tạo của tạp chí Runway, đồng thời là người bạn thân luôn ở bên hỗ trợ nữ chính Andy. Tuy nhiên điều ít người biết trước khi phim bấm máy 72 giờ, Stanley Tucci mới gật đầu đồng ý tham gia.



Nam diễn viên 64 tuổi không ngờ Yêu nữ thích hàng hiệu đem lại cho ông nhiều mối duyên đến vậy. Ông hợp tác với Meryl Streep lần đầu tiên trong dự án này và sau đó trở thành người chồng màn ảnh của nữ minh tinh tài năng vào năm 2009, trong phim tình cảm hài Julie and Julia.

Cũng nhờ sự quen biết và hợp tác với Emily Blunt, Stanley Tucci được mời tới đám cưới cô rồi "phải lòng" chị gái nữ diễn viên. Ông làm đám cưới năm 2012 với Felicity Blunt và sống hạnh phúc tới nay.

Ngoài bộ phim Yêu nữ thích hàng hiệu do David Frankel đạo diễn, Stanley Tucci còn tham gia nhiều dự án tiêu biểu trong suốt sự nghiệp của mình, bao gồm The Lovely Bones (bộ phim giúp ông được đề cử giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất), Julie and Julia (2009), Easy A (2010), Burlesque (2010), Captain America: The First Avenger (2011), The Hunger Games (2012) và Gambit (2012).