Theo TechSpot, năm 2023 chuẩn bị khép lại và Valve vừa hé lộ bức tranh toàn cảnh về những ‘quái vật’ doanh thu và các trò chơi được trải nghiệm nhiều nhất trên Steam Deck. Danh sách được phân thành các hạng mục gồm bạch kim (top 12), vàng (top 13-24), bạc (top 25-50) và đồng (top 51-100). Dù không tiết lộ con số cụ thể, thứ hạng các trò chơi trong mỗi hạng mục hé lộ những cái tên sáng giá nhất của thế giới game PC năm qua.

Steam tiết lộ những game bán chạy nhất và được chơi nhiều nhất năm 2023

Cụ thể, các tựa game nằm ở danh sách cấp bạch kim gồm có Destiny 2, Starfield, Counterstrike 2, PUBG: Battleground, Baldur's Gate III, Cyberpunk 2077, Sons of the Forest, Apex Legends, Destiny 2, DOTA 2 và Hogwarts Legacy. Trong đó có một số tựa game cho phép chơi miễn phí nhưng vẫn tạo ra doanh thu nhờ các tính năng bổ sung như bản mở rộng (DLC).

Các trò chơi cấp vàng gồm Elden Ring, Dead By Daylight, Resident Evil 4, Red Dead Redemption II, EA Sports FIFA 23, Warframe, Grand Theft Auto V, Naraka: Bladepoint và War Thunder.

Và các trò chơi đạt danh hiệu bạc gồm có City: Skylines II, Team Fortress 2, Lethal Company, BattleBit Remastered, New World, Stellaris, Dead Space, Party Animals, Sea of Thieves 2023 Edition, Rust và Forza Horizon 5.

Còn lại những trò chơi cấp đồng (thứ 51 – 100) bao gồm Terraria, Life of P, Anno 1800, Microsoft Flight Simulator, Payday 3, Fallout 76, Battlefield 2042, Farming Simulator 22, No Man's Sky, Stardew Valley và The Outlast Trials.

Ngoài ra, chủ sở hữu máy Steam Deck đã dành phần lớn thời gian của năm 2023 để chơi nhiều tựa game khác nhau như Half-Life, The Witcher 3: Wild Hunt, Dave the Diver, Brotato, Dead Cells, Dredge, Sea of Stars và Diablo IV.