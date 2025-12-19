Sử dụng đúng cách cao dán, dầu nóng để giảm đau mỏi cổ vai gáy

Cao dán và dầu nóng có thể giúp giảm đau tạm thời trong những trường hợp đau mỏi cơ nhẹ, căng cơ do ngồi sai tư thế hoặc làm việc quá lâu. Các sản phẩm này tạo cảm giác nóng, kích thích tuần hoàn tại chỗ, từ đó giúp người dùng dễ chịu hơn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây không phải là biện pháp điều trị nguyên nhân.

Lạm dụng cao dán, dầu nóng gây tổn thương da và cổ vai gáy

Theo thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Ánh Hồng, Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), việc lạm dụng cao dán hoặc dầu nóng trong thời gian dài có thể gây ra nhiều rủi ro. “Trước hết là tổn thương da tại chỗ, như kích ứng, viêm da tiếp xúc, phỏng nhiệt nhẹ đến trung bình, do vùng cổ vai gáy là nơi da mỏng và nhạy cảm. Một số trường hợp còn để lại thâm da, bong tróc hoặc tăng sắc tố kéo dài”, bác sĩ Ánh Hồng cho biết.

Chỉ nên xem cao dán hay dầu nóng là biện pháp hỗ trợ tạm thời ẢNH: AI

Về mặt cơ - xương - khớp, cảm giác giảm đau tạm thời có thể khiến người bệnh chủ quan, tiếp tục duy trì tư thế xấu hoặc vận động sai, làm tình trạng căng cơ, co rút cơ và chèn ép thần kinh trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian. Khi đó, bệnh không những không cải thiện mà còn dễ chuyển sang đau mạn tính.

Cũng theo bác sĩ Ánh Hồng, không phải ai bị đau mỏi cổ vai gáy cũng nên sử dụng cao dán hay dầu nóng. Thực tế, một số nhóm đối tượng sau cần đặc biệt thận trọng, thậm chí không nên dùng:

Người có làn da nhạy cảm, dễ kích ứng hoặc có tiền sử dị ứng với các sản phẩm bôi ngoài da.

Người đang có tổn thương da hở, trầy xước, viêm da, nhiễm trùng da tại vùng cổ vai gáy: Các hoạt chất có thể làm vết thương nặng hơn và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Người cao tuổi: Do da mỏng, tuần hoàn kém và cảm nhận đau giảm, dễ bị phỏng nhiệt hoặc kích ứng mà không nhận biết sớm.

Phụ nữ mang thai, đặc biệt trong 3 tháng đầu: Vì một số thành phần có thể gây kích thích, ảnh hưởng không mong muốn.

Người mắc các bệnh lý nền như đái tháo đường, bệnh thần kinh ngoại biên: Do cảm giác đau và nóng có thể bị giảm, dễ dẫn đến tổn thương da mà không phát hiện kịp thời.

Những người bị đau cổ vai gáy do chèn ép rễ thần kinh, thoát vị đĩa đệm, chấn thương: Nếu chỉ dùng cao dán, dầu nóng để giảm đau tạm thời có thể làm chậm trễ việc chẩn đoán và điều trị đúng.

Ngủ đủ giấc và giữ ấm vùng cổ vai gáy, đặc biệt khi thời tiết lạnh cũng góp phần hạn chế co cứng cơ Ảnh: AI

Sử dụng cao dán, dầu nóng an toàn cho vùng cổ vai gáy

Có thể sử dụng cao dán hoặc dầu nóng để giảm đau mỏi cổ vai gáy, nhưng cần dùng đúng cách và có giới hạn. Bác sĩ Ánh Hồng hướng dẫn: “Trước hết, chỉ nên sử dụng trên vùng da lành lặn, không trầy xước, không viêm nhiễm. Trước khi dán hoặc thoa, cần làm sạch và lau khô da để hạn chế kích ứng”.

Với cao dán, không nên dán liên tục quá lâu hoặc thay miếng mới ngay khi vừa tháo miếng cũ. Thời gian dán mỗi lần nên theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, thường chỉ vài giờ và nên cho da “nghỉ” trước khi sử dụng lại. Còn với dầu nóng, chỉ nên thoa một lượng vừa phải, xoa nhẹ nhàng, tránh xoa mạnh hoặc bôi nhiều lần trong ngày.

Chỉ nên xem cao dán hay dầu nóng là biện pháp hỗ trợ tạm thời, còn để giảm đau cổ vai gáy hiệu quả và bền vững, bác sĩ Ánh Hồng khuyến nghị một số giải pháp kết hợp dưới đây nhằm tác động vào nguyên nhân gây đau:

Điều chỉnh tư thế sinh hoạt và làm việc: Nhiều trường hợp đau cổ vai gáy xuất phát từ việc ngồi sai tư thế, cúi đầu lâu khi dùng điện thoại, làm việc với máy tính trong thời gian dài. Việc giữ cổ - lưng thẳng, màn hình ngang tầm mắt và nghỉ giải lao, vận động nhẹ sau mỗi 30 đến 60 phút giúp giảm đáng kể tình trạng căng cơ.

Tập các bài tập kéo giãn và tăng cường cơ cổ vai gáy: Những động tác đơn giản như xoay cổ, nghiêng cổ, kéo giãn vai nếu được thực hiện đều đặn mỗi ngày sẽ giúp cơ mềm hơn, tăng lưu thông máu và giảm đau rõ rệt.

Ngoài ra, ngủ đủ giấc, quản lý căng thẳng và giữ ấm vùng cổ vai gáy, đặc biệt khi thời tiết lạnh hoặc ngồi phòng máy lạnh cũng góp phần hạn chế co cứng cơ.