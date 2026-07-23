'Sự hy sinh của các thế hệ cha anh sẽ mãi mãi được khắc ghi'

Tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026) diễn ra sáng nay 23.7 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã phát động phong trào chăm lo người có công với cách mạng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hùng ẢNH: TỐNG GIÁP

Hội nghị có sự tham dự của 310 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hàng triệu người có công trên cả nước, cùng nhiều cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và người có công thuộc các dân tộc thiểu số.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh

Mở đầu bài phát biểu, Thủ tướng ôn lại truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước hào hùng của dân tộc, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng xúc động khi nhắc đến những kỷ vật của các anh hùng liệt sĩ được trao lại cho thân nhân ngay tại hội nghị.

Đại biểu tham gia hội nghị tri ân người có công ẢNH: TỐNG GIÁP

"Những nét chữ đã mờ, chiếc ba lô sần cũ hay cuốn nhật ký nhuốm màu thời gian không chỉ là kỷ vật của quá khứ mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa lịch sử với hiện tại, giữa sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh với niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ hôm nay", Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, mỗi kỷ vật được trao lại góp phần làm ấm lòng thân nhân liệt sĩ, đưa các anh trở về với gia đình, quê hương, đất mẹ bằng tình cảm và ký ức.

Thủ tướng cho biết, suốt 79 năm qua, chăm lo người có công luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và tính nhân văn sâu sắc của chế độ.

Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công đã được hưởng các chế độ ưu đãi; khoảng 99% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, sau hơn 50 năm đất nước thống nhất vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

"Đây vẫn là nỗi đau day dứt khi nhiều người mẹ tìm con, người vợ tìm chồng nay đã bạc trắng mái đầu. Bên cạnh đó, một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công vẫn còn gặp khó khăn trong cuộc sống; nhiều nạn nhân chất độc da cam tiếp tục gánh chịu những mất mát, đau thương", Thủ tướng bày tỏ.

Theo Thủ tướng, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cả hệ thống chính trị đang triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể; rà phá 8.462 ha bom mìn, vật nổ, cơ bản hoàn thành tại vùng lõi Vị Xuyên.

Cùng đó, các cơ quan chức năng đã lấy mẫu 71.491 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin; thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; phân tích đồng bộ khoảng 66.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu dân cư và đang tiếp tục giám định ADN.

Thủ tướng nhìn nhận, những kết quả này góp phần hiện thực hóa mong muốn đưa các liệt sĩ sớm trở về với gia đình và quê hương.

"Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập, được xác định danh tính, mỗi kỷ vật được trao lại đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, làm vơi đi sự mong mỏi, đợi chờ của biết bao gia đình, người thân trong nhiều thập kỷ qua", Thủ tướng nhấn mạnh.

Phát động phong trào chăm lo người có công

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027, Thủ tướng chính thức phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công ngày càng tốt hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị ẢNH: VGP/NHẬT BẮC

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng về công tác người có công; huy động các nguồn lực xã hội thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng nhà tình nghĩa, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", sổ tiết kiệm tình nghĩa và phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước bằng nhiều hình thức sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại và chuyển đổi số để lan tỏa giá trị lịch sử, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các đối tác, bạn bè quốc tế trong việc chia sẻ thông tin, tư liệu, góp phần đưa nhiều anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương sau nhiều thập kỷ.

Trước khi kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng một lần nữa khẳng định những người có công mãi là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng, tiếp thêm động lực, sức mạnh cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. "Sự hy sinh của các thế hệ cha anh sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng dân tộc và mãi mãi trường tồn cùng non sông đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh.