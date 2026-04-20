Thế giới Góc nhìn

Sự kết hợp lý tưởng Nhật - Úc

PHẠM LỮ
20/04/2026 10:00 GMT+7

Thỏa thuận trị giá gần 7 tỉ USD giữa Nhật Bản và Úc để giúp Úc có được tàu chiến hiện đại thế hệ mới là bằng chứng mới nhất về xuất khẩu và chuyển giao công nghệ quân sự quốc phòng của Nhật Bản và tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai quốc gia.

Thỏa thuận ấy còn là sự kết hợp lợi ích chiến lược riêng của từng bên với lợi ích chiến lược chung của cả hai.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi

Xuất khẩu kỹ thuật và công nghệ quân sự quốc phòng không chỉ đơn thuần là chuyện lợi ích kinh tế và thương mại đối với Nhật Bản mà trước hết phục vụ mục tiêu chiến lược lâu dài mà Tokyo kiên định theo đuổi bấy lâu nay là gây dựng và tăng cường vai trò và ảnh hưởng, đặc biệt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Trên nhiều phương diện, Nhật Bản và Úc thật sự là những đối tác lý tưởng của nhau, đồng sàng đồng mộng và cùng hội cùng thuyền. Thỏa thuận mới giúp Nhật Bản và Úc củng cố cái gọi là "trục liên kết đối tác" trong mạng lưới các mối liên kết và liên thủ song phương cũng như đa phương mà từng bên đã gây dựng về quân sự, quốc phòng và an ninh với các đối tác và đồng minh trong cũng như ngoài khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đối với Úc, tàu chiến này của Nhật Bản là sự bổ sung tuyệt hảo cho liên minh an ninh ba bên giữa Mỹ, Anh và Úc (AUKUS). Úc có được sự bổ sung ấy thì Nhật Bản cũng chẳng khác nào gây dựng được thế đứng chân trong, chân ngoài với AUKUS thông qua Úc.

Iran siết chặt kiểm soát Hormuz, ông Trump cảnh báo về hành động ‘tống tiền’

Tin liên quan

Nhật Bản và Úc ngày 18.4 thông báo đã chốt hợp đồng cùng nhau đóng 3 chiếc đầu tiên trong số 11 tàu chiến cho hải quân Úc, dựa trên thiết kế tàu hộ vệ lớp Mogami nâng cấp của Nhật Bản.

