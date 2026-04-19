Úc mua tàu hộ vệ Nhật Bản trị giá 7 tỉ USD

Ngày 18.4, Nhật Bản đã ký hợp đồng lớn trị giá 7 tỉ USD (10 tỉ AUD) với Úc để cung cấp tàu chiến, đánh dấu thương vụ bán vũ khí quan trọng nhất của Tokyo kể từ khi chấm dứt lệnh cấm xuất khẩu quân sự vào năm 2014.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết “Hôm nay, chúng tôi thông báo rằng các hợp đồng đã được ký kết để cung cấp các tàu khu trục lớp Mogami được nâng cấp cho Hải quân Hoàng gia Úc làm tàu khu trục đa năng mới của chúng tôi, chiếc đầu tiên sẽ được giao cho Úc vào tháng 12.2029”.

“Việc ký kết Bản ghi nhớ Mogami, mà chúng tôi vừa hoàn tất, sẽ làm sâu sắc thêm sự hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai quốc gia, đặc biệt là trong việc phát triển năng lực quan trọng này cho Hải quân Hoàng gia Úc và cả Nhật Bản”, ông nhấn mạnh.

Ông Marles và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã ký một bản ghi nhớ “tái khẳng định cam kết chung của chính phủ Úc và Nhật Bản đối với việc bàn giao thành công” các tàu chiến.

Thỏa thuận, có hiệu lực vào tháng 8, là nền tảng cho nỗ lực của Nhật Bản nhằm từ bỏ chủ nghĩa hòa bình thời hậu chiến để xây dựng các mối quan hệ an ninh vượt ra ngoài liên minh với Mỹ nhằm đối phó với Trung Quốc.

Tàu khu trục lớp Mogami của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản tại vịnh Sagami, phía nam Tokyo (Nhật Bản), tháng 11.2022 ẢNH: REUTERS

Chính phủ Úc lưu ý trong một thông cáo báo chí rằng tàu hộ vệ lớp Mogami được nâng cấp có tầm hoạt động lên đến 18.500 km và hệ thống phóng thẳng đứng có 32 ống phóng.

Loại tàu này sẽ được trang bị tên lửa đất đối không và chống hạm, có khả năng vận hành trực thăng chiến đấu trên biển MH-60R Seahawk, với thủy thủ đoàn gồm 92 người.

Úc dự định triển khai các tàu này - được thiết kế để săn lùng tàu ngầm, tấn công tàu nổi và cung cấp phòng không - nhằm bảo vệ các tuyến đường thương mại hàng hải quan trọng và các vùng biển phía bắc của nước này ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi dấu ấn quân sự của Trung Quốc đang mở rộng.

Chính phủ Úc, được Nhật Bản xem là đối tác quan trọng trong việc duy trì ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cho hay sẽ đầu tư tới 20 AUD (14,4 tỉ USD) trong 10 năm để phát triển hạm đội mới.