Sự kiện văn hóa: Hội thảo về vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN

Hội thảo là hoạt động quan trọng kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Cam Lộ, Quảng Trị (6.6.1973 – 6.6.2023) và hướng tới kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (9.1973 – 9.2023).

Đây cũng là lần đầu tiên có một hội thảo riêng về vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được tổ chức ở quy mô cấp bộ.

Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN tại huyện Cam Lộ NGUYỄN BẢO KHÁNH

Hội thảo có sự tham dự và chỉ đạo của Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; sự tham gia của các vị lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng chính phủ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Tuyên giáo Trung ương, một số bộ, ban ngành Trung ương, Đại sứ nước CHDCND Lào tại Việt Nam, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu ở các học viện, các trường đại học; các nhân chứng lịch sử và các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện lãnh đạo một số địa phương trong nước…

Thông qua hội thảo, nhằm làm rõ vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, khẳng định giá trị lịch sử của Khu di tích, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, ý chí kiên cường của dân tộc đối với các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ; đồng thời, cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; khơi dậy và phát huy sức mạnh nội sinh để xây dựng đất nước và tỉnh Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 40 tham luận của các nhân chứng lịch sử và các nhà khoa học, các tham luận khoa học đã tập trung vào 4 vấn đề chủ yếu: Khẳng định tính tất yếu về sự ra đời và những đóng góp to lớn của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Làm rõ những dấu ấn của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị; Làm rõ những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị đối với những hoạt động của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Phát huy truyền thống cách mạng và giá trị Khu du tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, xây dựng Quảng Trị văn minh, giàu đẹp...

Michelin trao sao cho 4 nhà hàng Việt gây tranh cãi

Danh sách Michelin Guide (cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới) về ẩm thực VN ngay lập tức đã thu hút công chúng. Hình chụp danh sách các nhà hàng trong đêm trao giải 6.6 vừa qua được đưa lên mạng xã hội ngay khi buổi lễ còn đang diễn ra. Cũng ngay lập tức, nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh danh sách này. Có cả những ý kiến "nghi ngờ" sự "thần thánh" của cẩm nang Michelin.

Ở hạng mục Michelin Selected (đạt chuẩn Michelin Guide) có 70 nhà hàng, trong đó có 32 ở Hà Nội và 38 ở TP.HCM. Có những cái tên từ lâu đã trở thành quen thuộc như bún chả Obama, bún chả Đắc Kim. Mặc dù vậy, đây cũng là những cái tên mà nhiều người sành bún chả gần đây không còn lui tới. Bún chả Obama vốn chỉ là một nơi ăn uống bình thường của các công sở gần đó giờ đông khách hơn nhờ… Obama. Bún chả Đắc Kim với lượng thịt quá nhiều, giá cao, cũng không thu hút được khách muốn ăn quà thong thả như xưa.

Bếp trưởng Sam Trần của Gia TRINH NGUYỄN

Ở hạng mục Bib Gourmand (đồ ăn ngon với giá phải chăng) có 29 nhà hàng vào danh sách. Trong số này, chiếm nhiều bàn luận có phở 10 Lý Quốc Sư. Về độ ngon, những người mê phở Lý Quốc Sư của thời mậu dịch xưa sẽ dịch về hàng phở ở Phùng Hưng (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là hàng phở do những người từng làm ở phở Lý Quốc Sư xưa về gây dựng. Bù lại, hàng phở này từ lâu đã là "điểm đến du lịch". Chưa kể về giá cả, nó cũng không rẻ nếu so với các hàng phở khác trong khu vực phố cổ.

Hạng mục được mong đợi nhất, có 4 nhà hàng đều nhận 1 sao Michelin. Đây là những nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam đạt sao Michelin: Ănăn Saigon tại TP.HCM và 3 nhà hàng là Gia, Hibana by Koki và Tầm Vị đều ở Hà Nội.

Nhà hàng khiến công chúng đặt nhiều câu hỏi nhất là Tầm Vị. Các ý kiến cho rằng đây là nhà hàng có thực đơn kiểu cơm nhà, cơm mẹ nấu nhưng giá cao. Việc chỉ có 1 nhà hàng ở TP.HCM lọt top cũng khiến công chúng thắc mắc về việc liệu có ưu ái nào cho Hà Nội hay không.

Một vấn đề khác cũng được đưa ra là tính địa phương của các nhà hàng. Chẳng hạn, những món rất đặc trưng của TP.HCM như cơm tấm lại vắng mặt trong các bảng xếp hạng. Chỉ có cơm tấm Ba Ghiền có mặt trong danh sách Michelin Guide lần này. Tỷ lệ xuất hiện của phở cũng gây thắc mắc. Trong danh sách Bib của TP.HCM có tới 7/16 nhà hàng là hàng phở. Hà Nội, nơi được đánh giá là thánh địa của phở, lại không nhiều hàng phở được vinh danh. Như vậy, có ý kiến cho rằng bản sắc ẩm thực vùng miền chưa thể hiện rõ trong bảng xếp hạng Michelin này.

Chưa kể, còn có những khoảng trống trong danh sách gây tiếc nuối. Một trong số đó là Luk Lak tại Hà Nội. Đây là một nhà hàng có bếp trưởng từng là bếp trưởng của khách sạn Sofitel Metropole. Gây ấn tượng ngay từ khi mới xuất hiện cả về không gian, chất lượng món ăn, sự phóng khoáng trong sáng tạo món mới, Luk Lak làm nhiều người tin chắc sẽ lọt danh sách vàng. Việc món bún bò Huế, bánh mì kẹp vắng mặt cũng khiến nhiều người quan tâm hẫng hụt.

Bếp trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Đại sứ thực phẩm Canada, cho rằng mọi người nên xem xét dựa trên các tiêu chí của Michelin Guide chứ không phải theo cảm tính của mình. Cũng theo ông Hùng, các tiêu chí đánh giá còn bao gồm cả vấn đề về phục vụ, dịch vụ, không gian…

Ông Gwendal Poullennec, Giám đốc quốc tế của Michelin Guide, cho biết không hề có một con số giới hạn nào về số nhà hàng Hà Nội và TP.HCM lọt Michelin Guide. Ông Gwendal Poullennec cũng cho biết Michelin Guide có một quy trình hoàn toàn riêng biệt để chọn lựa đánh giá nhà hàng của mình.

Nghệ sĩ Pháp gốc Việt The Rodeo biểu diễn tại Việt Nam

The Rodeo là nghệ danh của nhạc sĩ, ca sĩ người Pháp gốc Việt Dorothée Hannequin. Cô sinh ra và lớn lên tại Pháp trong một gia đình có bố là người Pháp, mẹ là người Việt. Dorothée còn được biết đến là một nữ diễn viên, nhà thiết kế phục trang và sản xuất phim.

Năm 2023, Dorothée trở thành một trong những quán quân của chương trình lưu trú Villa Saigon của Viện Pháp VN. Cô sẽ thực hiện chuyến lưu trú 6 tuần tại quê hương VN, có cơ hội hợp tác với các nghệ sĩ địa phương và lưu diễn qua 5 TP lớn, bắt đầu vào tối 16.6 tại IDECAF, TP.HCM; 18.6 tại Phố Bên Đồi Creative Studio, Đà Lạt; 21.6 tại Polygon Musik - Complex 01, Hà Nội; 22.6 tại Rạp Trưng Vương, Đà Nẵng và 23.6 tại Học viện Âm nhạc Huế.

Ca sĩ The Rodeo VIỆN PHÁP VN CUNG CẤP

The Rodeo được nhiều chuyên san âm nhạc và giải trí uy tín tại Pháp đánh giá cao. Hai album đầu tiên được hát bằng tiếng Anh, đến album thứ 3 và 4, The Rodeo hát tiếng Pháp. Điều này đã tạo ra "một cú hích" cho ban nhạc, như The Rodeo chia sẻ: "Tôi nhận ra rằng tiếng Pháp không phải là một rào cản, mà (ngược lại) còn có thể tạo lợi thế cho tôi khi biểu diễn tại nước ngoài". Với album mới nhất của mình, Arlequine, Dorothée đã "nữ hóa" hình tượng Arlequin, biến nhân vật này trở nên đa sắc, đa diện, thông minh và nhạy cảm, vừa chân thực vừa hư ảo...

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc làm giám khảo cuộc thi piano quốc tế Grand Opus 2023

Grand Opus Piano Competition 2023 (GOPC) là cuộc thi piano mang tầm cỡ quốc tế dành cho các tài năng trẻ trong độ tuổi từ 4 - 21 tuổi chính thức được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực piano, hứa hẹn sẽ trở thành cầu nối giúp phát hiện và ươm mầm những tài năng piano trẻ.

Cuộc thi Piano quốc tế Grand Opus 2023 do Công ty Impressivo Klaviere & Flugel tổ chức nhằm ươm mầm những gương mặt trẻ triển vọng cho lĩnh vực piano Việt Nam.

Ngoài nghệ sĩ, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc làm ban giám khảo, cuộc thi có sự góp mặt của dàn giám khảo và ban cố vấn là các nghệ sĩ piano, nhà giáo âm nhạc nổi tiếng trong và ngoài nước như: pianist Nguyễn Bích Trà, một trong những nghệ sĩ piano hàng đầu Việt Nam, người Việt Nam đầu tiên được trao tặng danh hiệu ARAM năm 2013; pianist Lưu Hồng Quang, người từng được NSND Đặng Thái Sơn lựa chọn và dẫn dắt, giải nhất cuộc thi Piano Lev Vlassenko; Pianist Hazel Nguyễn từng tốt nghiệp xuất sắc Học viện Âm nhạc hoàng gia Anh...

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc BTC

Cuộc thi Grand Opus Piano Competition được khởi động từ tháng 6 đến tháng 8 tại Hà Nội và TP.HCM. Lịch thi cụ thể cho từng ngày thi và địa điểm thi sẽ được ban tổ chức cập nhật trong tháng 7 trên website: https://gopc.vn/gopc-2023.

Cuộc thi không chỉ trở thành sân chơi dành cho các thí sinh không chuyên và chuyên nghiệp được thể hiện tài năng, mà còn là nơi để các em có thể giao lưu, học hỏi và cọ xát với các thí sinh trên toàn cầu.

Các thí sinh đăng ký tham gia còn có cơ hội được trải nghiệm các thương hiệu piano cao cấp nhất như Steingraeber, Mason & Hamlin, Bluthner... và tiếp cận với các tiêu chuẩn của âm nhạc hàn lâm.

Cuộc thi năm nay được phân thành hai nhóm: nhóm không chuyên (dành cho các thí sinh không theo học ngành âm nhạc tại các trường âm nhạc chuyên nghiệp) và nhóm chuyên nghiệp (dành cho các thí sinh đã, hoặc đang, hoặc sẽ theo học ngành âm nhạc tại các trường âm nhạc chuyên nghiệp). Mỗi nhóm bao gồm 4 bảng thi, được phân chia theo độ tuổi, cho thí sinh sinh từ năm 2002 đến năm 2014 trở đi.

Các thí sinh xuất sắc nhất sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng với tổng giá trị lên tới 10.000 USD, 10 suất học bổng trại hè quốc tế và có cơ hội biểu diễn solo tại những sân khấu chuyên nghiệp, cũng như được thu âm một album trong studio riêng.