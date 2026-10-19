Sự nghiệp của Châu Tấn ở tuổi 52 và lời tiên đoán từ Trương Mạn Ngọc

Trang 163 đưa tin, tại lễ trao giải Liên hoan phim quốc tế Busan hôm 15.10, Châu Tấn xúc động chia sẻ: "Cảm ơn bố mẹ đã cho tôi sự sống, đồng thời cho tôi tự do để trở thành chính mình". Ở tuổi 52, nữ diễn viên nhận được sự chú ý không chỉ bởi thành tựu nghề nghiệp mà còn bởi cách cô nhìn nhận cuộc sống, bất chấp những khuôn mẫu mà dư luận thường áp đặt lên phụ nữ về hôn nhân và con cái.

Châu Tấn vượt định kiến, khẳng định tài năng sau nhiều năm hoạt động

Không qua đào tạo diễn xuất bài bản, Châu Tấn từng bước khẳng định tài năng qua những vai diễn giàu cảm xúc. Năm 2000, cô gây chú ý với giới điện ảnh quốc tế nhờ Sông Tô Châu của đạo diễn Lâu Diệp. Dù bị cấm phát hành tại Trung Quốc, phim vẫn giành giải Hổ vàng tại Liên hoan phim quốc tế Rotterdam, còn Châu Tấn được đánh giá cao khi đảm nhận hai vai Mẫu Đơn và Mỹ Mỹ. Sau đó, cô tiếp tục đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Paris.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Châu Tấn tiếp tục theo đuổi diễn xuất bất chấp những lời bàn tán về tuổi tác và đời tư. Với nữ diễn viên, sự nghiệp và quyền được sống theo lựa chọn cá nhân mới là điều đáng được nhìn nhận Ảnh: Reuters

Trước đó, vai Thái Bình công chúa thời trẻ trong Đại Minh cung từ (1999) đã giúp Châu Tấn được đông đảo khán giả trong nước biết đến. Các phim Mùa quýt chín và Bảo bối khi yêu tiếp tục củng cố danh tiếng của cô. Năm 2005, vai diễn trong Nếu như yêu mang về cho nữ diễn viên giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại cả Kim Tượng và Kim Mã. Đến năm 2009, cô giành thêm giải Kim Kê với Suy đoán của Lý Mễ, trở thành nữ diễn viên đầu tiên hoàn tất bộ ba giải thưởng điện ảnh lớn Kim Kê, Kim Tượng và Kim Mã. Sau này, Chương Tử Di và Châu Đông Vũ cũng đạt thành tích tương tự.

Dù sở hữu nhiều giải thưởng danh giá, Châu Tấn vẫn vướng tranh cãi khi Như Ý truyện lên sóng năm 2018. Cô bị chê không phù hợp với hình tượng Như Ý thời thiếu nữ, đồng thời đối mặt với những ý kiến trái chiều về khâu chuẩn bị kịch bản và mức thù lao được đồn đoán lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ. Dù có thông tin giải thích rằng cô đã thuộc lời thoại từ trước và việc đề nghị giảm lời thoại xuất phát từ quan điểm xây dựng nhân vật, những tranh cãi vẫn ảnh hưởng đến hình ảnh của nữ diễn viên trong thời gian dài.

Châu Tấn với hình tượng Như Ý thời thiếu nữ trong phim Như Ý truyện

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH PHIM NHƯ Ý TRUYỆN

Về đời tư, Châu Tấn kết hôn với nam diễn viên Cao Thánh Viễn vào năm 2014. Sau nhiều năm ít chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, cả hai cùng đăng dòng trạng thái "Chúc bình an" trên Weibo ngày 22.12.2020, xác nhận kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 6 năm. Hai người không có con chung.

Một thời gian sau, Châu Tấn tiếp tục vướng tin đồn bí mật đăng ký kết hôn với Trần Khôn tại Tây Tạng và có một cặp song sinh. Tin đồn lan truyền rộng rãi vào năm 2023, buộc Trần Khôn phải lên tiếng phủ nhận. Nam diễn viên gọi Châu Tấn là bạn thân, khẳng định mối quan hệ giữa hai người không như những suy đoán trên mạng. Tình bạn của họ đã kéo dài hơn 20 năm. Trần Khôn được cho là thường xuyên gửi lời chúc mừng sinh nhật Châu Tấn trên Weibo trong nhiều năm liên tiếp. Sự thân thiết giữa hai người khiến công chúng không ngừng tò mò, dù cả hai không có động thái công khai xác nhận tin đồn tình cảm.

Tháng 5.2025, Châu Tấn đóng chính trong Lần đầu nếm trải cô đơn của đạo diễn Cố Du, hoàn tất ghi hình một tháng sau đó. Phim được chọn tranh giải chính tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026. Từng dự liên hoan phim năm 2006 với Cô nàng Minh Minh và nhận giải Nữ diễn viên triển vọng nhất châu Á, Châu Tấn trở lại sau 20 năm với vị thế mới. Tại lễ trao giải ngày 15.10.2026, bộ phim được cho là đạt 3,7/4 điểm, cao nhất kỳ liên hoan năm nay.

Trương Mạn Ngọc nhận xét về Châu Tấn

Nhiều năm trước, Trương Mạn Ngọc từng được cho là đã nhận xét Châu Tấn là một trong những nữ diễn viên có tiềm năng nhất của điện ảnh Hoa ngữ. Vậy nên, thành tựu của người đẹp 7X qua nhiều thập niên khiến câu nói ấy tiếp tục được nhắc lại. Từ việc giành đủ 3 giải thưởng Kim Kê, Kim Tượng và Kim Mã đến những dấu ấn tại các liên hoan phim quốc tế, nữ diễn viên đã xây dựng sự nghiệp bằng những vai diễn đa dạng.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Châu Tấn từng đặt câu hỏi: "Tại sao nhiều phụ nữ lại cảm thấy khó khăn khi bước qua tuổi 29? Ai nói với bạn rằng 30 tuổi là già?". Với Châu Tấn, tuổi tác, tình trạng hôn nhân hay việc có con không phải những yếu tố quyết định giá trị của một người phụ nữ. Ở tuổi 52, cô tiếp tục theo đuổi diễn xuất và khẳng định bản thân bằng những thành tựu nghề nghiệp, thay vì để dư luận định nghĩa cuộc sống của mình.