Choáng ngợp với căn tứ hợp viện 12 triệu USD của Châu Tấn

Châu Tấn, một trong những diễn viên hàng đầu châu Á, khiến người hâm mộ và giới truyền thông ngỡ ngàng trước phong cách sống xa hoa của mình, đặc biệt là với căn tứ hợp viện nằm ở trung tâm Bắc Kinh (Trung Quốc).

Châu Tấn là một trong số "Tứ đại Hoa đán" danh tiếng của điện ảnh Trung Quốc Ảnh: Weibo Châu Tấn

Châu Tấn thể hiện đẳng cấp sống với căn tứ hợp viện cổ kính

Căn tứ hợp viện của Châu Tấn tọa lạc trong khu phố cổ giữa trung tâm Bắc Kinh Ảnh: Kbizoom

Là gương mặt huyền thoại của điện ảnh Trung Quốc đầu những năm 2000, Châu Tấn được xếp vào nhóm "Tứ đại Hoa đán" cùng Triệu Vy, Từ Tịnh Lôi và Chương Tử Di. Cô ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn nổi tiếng trong Cao lương đỏ, Họa Bì, Sông Tô Châu hay Như Ý truyện. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ, nữ diễn viên còn sở hữu khối tài sản ấn tượng, trong đó ngôi biệt thự cổ được xem là minh chứng cho gu thẩm mỹ tinh tế và đẳng cấp của người đẹp 7X.

Không gian sân trong của tứ hợp viện được bảo tồn nguyên bản Ảnh: Kbizoom

Tứ hợp viện là kiểu nhà truyền thống đặc trưng của miền Bắc Trung Quốc. Công trình gồm 4 dãy nhà bao quanh một sân trong, bố trí theo bốn hướng đông tây nam bắc. Gian chính thường quay mặt về phía nam hoặc bắc, trong khi các gian phụ tạo thế cân bằng cho tổng thể. Kiến trúc này mang nhiều ý nghĩa về mặt phong thủy tốt, biểu trưng cho sự hài hòa, riêng tư và nét thanh nhã truyền thống trong lối sống xưa.

Một góc kiến trúc gỗ truyền thống trong biệt thự của Châu Tấn Ảnh: Kbizoom

Căn tứ hợp viện của Châu Tấn nằm trong một khu phố cổ có giá trị văn hóa cao và được bảo tồn nghiêm ngặt tại Bắc Kinh. Khuôn viên có ít nhất 13 phòng, giữ nguyên các chi tiết kiến trúc cổ mang đậm bản sắc thủ đô. Qua những hình ảnh 3D và ảnh thực tế, có thể thấy khu nhà rộng rãi, được chăm sóc tỉ mỉ, lưu giữ trọn vẹn vẻ đẹp hoài cổ.

Căn nhà lưu giữ nhiều chi tiết nguyên bản, thể hiện giá trị văn hóa lâu đời Ảnh: Kbizoom

Các chuyên gia bất động sản ước tính Châu Tấn đã đầu tư khoảng 12 triệu USD cho căn biệt thự chứa đựng giá trị văn hóa lâu đời này. Sở hữu một tứ hợp viện ở trung tâm Bắc Kinh không chỉ thể hiện tiềm lực tài chính mạnh mà còn khẳng định vị thế của những người thực sự yêu thích và gìn giữ vẻ đẹp kiến trúc truyền thống Trung Hoa.