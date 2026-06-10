Sự nghiệp của Nam Cường ở tuổi 41

Hôm 10.5, Nam Cường trở thành cái tên gây xôn xao trên các diễn đàn bàn luận chuyện showbiz. Đồng thời, từ khóa liên quan đến nam ca sĩ cũng tăng vọt trên Google Trends. Nhiều khán giả cũng tò mò về cuộc sống cũng như sự nghiệp của giọng ca Bay giữa ngân hà giữa lúc anh trở thành tâm điểm chú ý.

Sự nghiệp của Nam Cường

Nam Cường tên đầy đủ là Nguyễn Nam Cường, sinh năm 1985, quê Đà Nẵng. Bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ bé song chặng đường làm nghề của anh đối diện với không ít thăng trầm.

Nam Cường cho thấy sự đa năng khi hoạt động ở nhiều vai trò khác nhau Ảnh: NSX BHBN

Trong một chương trình, Nam Cường cho biết bản thân từng tham gia các hoạt động ca hát từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trước khi phát triển sự nghiệp solo, giọng ca 8X từng hoạt động trong nhóm nhạc cùng Tóc Tiên, Minh Thư… Song do mỗi người một màu sắc nên họ gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn bài hát cho phù hợp. “Chúng tôi ra mắt 3 bài hát được khán giả yêu thích. Sau thời gian ngắn, khi hết hợp đồng với công ty thì không hoạt động nữa, mỗi người đi theo một hướng riêng”, anh chia sẻ.

Khi chuyển hướng sang solo, Nam Cường đối diện với không ít thách thức vì bản thân còn mới mẻ. Vì vậy, anh quyết định thi vào trường sân khấu, học luyện thanh và đi hát ở nhiều nơi để nuôi dưỡng ước mơ. Sau 5 năm, giọng ca 8X trình làng album đầu tay, sau đó tiếp tục ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Bay giữa ngân hà, Khó, Lời hứa, Phải là anh…

Bên cạnh nhạc trẻ, anh còn thử sức với dòng nhạc trữ tình, từng giành quán quân tại cuộc thi Người kể chuyện tình năm 2018. Với giọng ca 8X, đây cũng là một cột mốc khó quên trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Nam Cường còn tham gia công tác giảng dạy Ảnh: NSX TSSĐ

Ngoài ca hát, Nam Cường còn tham gia diễn xuất, góp mặt trong phim Những thiên thần áo trắng, Vòng xoáy tình yêu, Xóm trọ 3D… Nói về lĩnh vực này, anh tiết lộ bản thân cũng từng đi diễn quần chúng. Nam Cường chia sẻ trong một chương trình rằng: “Vai diễn để khán giả biết đến tôi đầu tiên là trong Kính vạn hoa. Lúc đó tôi tham gia với vai trò từng học diễn xuất, nhưng lúc đó niềm đam mê ca hát vẫn nhiều lắm”.

Nam Cường cho thấy sự đa năng khi còn tham gia dẫn dắt các chương trình truyền hình, đồng thời tốt nghiệp khóa đạo diễn và tham gia công tác giảng dạy. Thông tin nam nghệ sĩ sở hữu 3 bằng đại học ở tuổi 41 cũng được nhiều người quan tâm. Gần đây, dù không hoạt động âm nhạc sôi nổi nhưng Nam Cường vẫn duy trì tham gia lĩnh vực nghệ thuật ở vai trò MC hay ngồi ghế nóng các cuộc thi.

Hôm 10.6, chúng tôi ghi nhận trang cá nhân “Nguyễn Nam Cường” đã khóa bảo vệ, tức là chỉ bạn bè mới nhìn thấy những chia sẻ của anh. Trong khi đó, nhiều cư dân mạng tràn vào fanpage “Nghệ sĩ Nam Cường” có hơn 150.000 lượt theo dõi để lại những bình luận tiêu cực.

Theo ghi nhận, bài đăng gần nhất trên trang này của nam ca sĩ 8X là hồi cuối tháng 5.2026, khi anh chia sẻ khoảnh khắc đang biểu diễn trong một chương trình. Chúng tôi liên hệ số điện thoại được đăng tải trên trang để hỏi về cuộc sống hiện tại của Nam Cường nhưng không ai nghe máy.