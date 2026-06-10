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Giải trí Đời nghệ sĩ

Ca sĩ Nam Cường gây xôn xao

Thạch Anh
Thạch Anh
10/06/2026 07:41 GMT+7

Nam Cường trở thành cái tên được nhắc nhiều trên mạng xã hội. Thời điểm này, giọng ca 8X để chế độ khóa bảo vệ trang cá nhân.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tối 9.6, ca sĩ Nam Cường trở thành cái tên được nhắc nhiều trên mạng xã hội, đặc biệt là các diễn đàn bàn luận chuyện showbiz. Nguồn cơn xuất phát từ việc một tin đồn tiêu cực được lan truyền, khiến dân mạng không khỏi tò mò.

Trên hệ thống Google Trends, từ khóa liên quan đến giọng ca 8X được tìm kiếm tăng vọt trong 24 giờ qua, cho thấy mức độ quan tâm của dư luận dành cho anh. Trong đó phải kể đến các từ khóa như “Nam Cường ca sĩ” tăng 600%, “ca sĩ Nam Cường” tăng 550%, “Bay giữa ngân hà Nam Cường” tăng 500%...

Ca sĩ Nam Cường gây xôn xao - Ảnh 1.

Chân dung ca sĩ Nam Cường

Ảnh: NSX BHBN

Khi chúng tôi truy cập vào tài khoản “Nguyễn Nam Cường” thì ghi nhận nam ca sĩ để chế độ khóa bảo vệ trang cá nhân, chỉ những bạn bè mới nhìn thấy những gì anh chia sẻ.

Ca sĩ Nam Cường là ai?

Nam Cường sinh năm 1985, từng chiến thắng trong cuộc thi tuyển chọn thành viên cho một nhóm nhạc. Tuy nhiên sau thời gian ngắn hoạt động, nhóm tan rã vì mỗi thành viên đều có phong cách khác biệt. Từ đây, giọng ca 8X bắt đầu sự nghiệp solo, ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Bay giữa ngân hà, Một lần thôi, Lời hứa, Khó… Trong đó, Bay giữa ngân hà được xem là bản hit lớn của anh, giúp cát sê tăng từ 50.000 đồng lên hàng triệu, sau đó là hàng chục triệu.

Ngoài ca hát, Nam Cường còn tham gia diễn xuất, đồng thời dẫn dắt cho nhiều chương trình và ngồi ghế nóng cho một số cuộc thi. Nam Cường từng gây chú ý khi chia sẻ về việc sở hữu 3 bằng đại học và phát triển bản thân ở vai trò giảng dạy.

Nam Cường vốn kín tiếng trong chuyện đời tư, dù đối diện với không ít tin đồn về cuộc sống riêng. Trong một chương trình, giọng ca 8X từng thừa nhận bản thân thay đổi nhiều sau khi lập gia đình. Đặc biệt khi đã có 2 con nhỏ, nam ca sĩ cần phải lo lắng nhiều hơn, điển hình là về kinh tế. Tuy nhiên, thay vì áp lực, nam ca sĩ xem đây là nguồn động lực vì “thấy nụ cười của con, đó là niềm hạnh phúc với tôi”.

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