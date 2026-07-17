Sự thanh lịch làm nên thương hiệu của Công nương Kate bắt nguồn từ Nữ hoàng Elizabeth II

Nguồn tin tiết lộ với RadarOnline hôm 16.7 rằng sau khi gia nhập Hoàng gia Anh, Kate từng được cố Nữ hoàng Elizabeth II nhẹ nhàng góp ý về cách giao tiếp với công chúng trong các hoạt động chính thức.

Công nương Kate được Nữ hoàng Elizabeth II chỉ dạy cách ứng xử

Kate Middleton kết hôn với Hoàng tử William vào năm 2011. Kể từ đó, cô trở thành một trong những gương mặt đại diện nổi bật nhất của Hoàng gia Anh, thường xuyên thay mặt vương thất tham dự các sự kiện cấp nhà nước, công du nước ngoài cũng như các hoạt động cộng đồng.

Kate từng là người rất thích trò chuyện với công chúng trước khi được cố Nữ hoàng Elizabeth II hướng dẫn cách cân bằng giữa sự thân thiện và lịch trình hoàng gia Ảnh: Reuters

Từ lễ diễu binh Trooping the Colour đến buổi đi bộ tới nhà thờ trong dịp Giáng sinh tại Sandringham, Công nương Kate luôn ghi dấu ấn bằng sự tự tin, điềm đạm và khả năng xử lý tình huống theo đúng nghi thức hoàng gia.

Tuy nhiên, theo những người thân cận với gia đình hoàng gia, để đạt được phong thái ấy, Kate từng phải thay đổi một thói quen nhỏ khi tiếp xúc với công chúng. Một nguồn tin trong cung điện cho biết Nữ hoàng Elizabeth II luôn tin rằng mọi người dân đều xứng đáng nhận được sự quan tâm từ các thành viên hoàng gia. Tuy nhiên, bà cũng hiểu rằng trong mỗi buổi gặp gỡ có thể có hàng trăm người đang chờ đến lượt.

Nguồn tin chia sẻ: "Kate vốn là người rất ấm áp và thân thiện nên thường dành khá nhiều thời gian để trò chuyện với từng người. Vì vậy, cô được khuyến khích tiếp tục di chuyển và nói ít lại để có thể gặp gỡ nhiều người hơn. Nói một cách đơn giản, khi mới bước chân vào hoàng gia, Kate nói chuyện quá nhiều". Người này nhấn mạnh đây không phải là lời phê bình mà chỉ là một lời khuyên thực tế từ người đã dành cả cuộc đời thực hiện nghĩa vụ hoàng gia.

Một nguồn tin khác cũng cho biết không ai mong muốn Kate trở nên lạnh lùng hay ít thân thiện hơn. "Điều mà nữ hoàng muốn truyền đạt chỉ là các buổi gặp gỡ với công chúng đều được tính toán rất chặt chẽ về thời gian. Nếu dành quá nhiều thời gian cho một người, hàng chục người khác sẽ không còn cơ hội được gặp thành viên hoàng gia. Đây là một trong những bài học đầu tiên Kate tiếp nhận sau khi gia nhập gia đình".

Hình ảnh thanh lịch, chuyên nghiệp của Công nương Kate ngày nay được nhiều người cho rằng mang đậm dấu ấn từ những lời chỉ dạy của cố Nữ hoàng Elizabeth II Ảnh: AFP

Chính Công nương Kate cũng từng nhắc đến thói quen này trong cuộc phỏng vấn nhân dịp sinh nhật lần thứ 90 của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Cô nhớ lại chuyến công tác đầu tiên cùng nữ hoàng tới thành phố Leicester (Anh), khi không có Hoàng tử William đồng hành: "Tôi nghĩ việc đi bộ chào hỏi công chúng thực sự là cả một nghệ thuật. Mọi người trong gia đình thường trêu rằng tôi dành quá nhiều thời gian để trò chuyện. Tôi nghĩ mình vẫn còn phải học thêm và tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn".

Theo các chuyên gia theo dõi Hoàng gia Anh, những chia sẻ này cho thấy Kate nhanh chóng nhận ra yêu cầu đặc thù của cuộc sống hoàng gia và sẵn sàng điều chỉnh bản thân dưới sự hướng dẫn của các thành viên kỳ cựu trong gia đình.

Một nguồn tin trong cung điện nhận xét: "Nữ hoàng luôn trân trọng việc Kate thực sự yêu thích gặp gỡ mọi người. Điều khiến bà ấn tượng hơn cả là Kate luôn sẵn sàng lắng nghe, học hỏi và âm thầm hoàn thiện bản thân mà không đánh mất sự gần gũi vốn có. Đến nay, người ta vẫn có thể nhìn thấy dấu ấn từ những lời khuyên của nữ hoàng trong cách Kate giao lưu với công chúng".

Sau nhiều năm thực hiện nhiệm vụ hoàng gia, Công nương Kate đã tìm được sự cân bằng giữa tính kỷ luật mà cố Nữ hoàng Elizabeth II đề cao và sự gần gũi, thân thiện đã trở thành dấu ấn riêng của cô. Những bài học từ những ngày đầu gia nhập Hoàng gia Anh vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến cách Kate tiếp cận công chúng, góp phần tạo nên hình ảnh thanh lịch và chuẩn mực mà cô được ngưỡng mộ ngày nay.