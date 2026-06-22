Hồ sơ sức khỏe Công nương Kate bị nhân viên y tế đánh cắp và rao bán

Theo RadarOnline ngày 21.6, Công nương Kate được cho là đã vô cùng sốc và thất vọng sau khi một nhân viên y tế cố gắng trục lợi từ hồ sơ bệnh án bí mật của cô.

Lo ngại cho những lần điều trị trong tương lai

Sự việc xảy ra vào tháng 1.2024, khi Công nương Kate đang hồi phục sau ca phẫu thuật vùng bụng tại London Clinic ở thủ đô nước Anh. Trong thời gian này, một nhân viên của bệnh viện đã tìm cách truy cập trái phép vào hồ sơ y tế của cô và cung cấp các thông tin đó ra bên ngoài để đổi lấy tiền.

Công nương Kate được cho là vô cùng sốc sau khi hồ sơ bệnh án cá nhân bị một nhân viên y tế truy cập trái phép nhằm mục đích trục lợi Ảnh: Reuters

Sau hai năm điều tra, Văn phòng Ủy viên Thông tin Vương quốc Anh (ICO), cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu của nước này, đã chính thức khép lại vụ việc. Kết luận điều tra cho thấy người liên quan đã cố tình sử dụng sai mục đích các thông tin cá nhân đặc biệt nhạy cảm. ICO đã đưa ra hình thức cảnh cáo chính thức đối với cựu nhân viên y tế này. Nguồn tin cho biết người vi phạm đã bị sa thải và bị tước quyền hành nghề sau cuộc điều tra nội bộ.

Không lâu sau đó, Công nương Kate công khai thông tin mình được chẩn đoán mắc ung thư và phải trải qua quá trình điều trị. Đến tháng 1.2025, cô thông báo đã bước vào giai đoạn thuyên giảm bệnh. Một nguồn tin từ Hoàng gia Anh chia sẻ: "Đây là sự phản bội lòng tin vô cùng nghiêm trọng vào thời điểm Catherine đang ở trong giai đoạn dễ bị tổn thương nhất. Cô ấy kỳ vọng được hưởng quyền riêng tư như bất kỳ bệnh nhân nào khác, nhưng thay vào đó lại phải đối mặt với những lo ngại về sự an toàn của hồ sơ y tế cá nhân".

Một nguồn tin khác cho biết Công nương Kate hiện vẫn mang tâm lý bất an trước khả năng sự việc tương tự có thể tái diễn. "Nếu điều này có thể xảy ra với một trong những người phụ nữ được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới, thì nó hoàn toàn có thể xảy ra với bất kỳ ai. Catherine được cho là rất lo lắng, thậm chí sợ hãi trước những lần đến bệnh viện trong tương lai và tự hỏi liệu sự bảo mật tuyệt đối có thực sự được đảm bảo hay không", nguồn tin nói.

Theo ICO, cuộc điều tra xác định cá nhân liên quan đã thu thập trái phép thông tin y tế nhạy cảm và cố gắng tiết lộ chúng nhằm mục đích thu lợi bất chính. Trong tuyên bố chính thức, cơ quan này nhấn mạnh: "Hành vi trên liên quan đến việc cố ý lạm dụng thông tin cá nhân nhạy cảm và đề nghị tiết lộ chúng để đổi lấy lợi ích tài chính. Đây rõ ràng là sự vi phạm lòng tin".

Vụ việc khép lại với hình thức cảnh cáo đối với nhân viên vi phạm, song những lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu y tế vẫn tiếp tục được đặt ra Ảnh: AP

Tuy nhiên, ICO cho biết hình thức cảnh cáo chính thức được xem là biện pháp phù hợp nhất trong trường hợp này. Cơ quan quản lý cũng không phát hiện những sai phạm mang tính hệ thống tại bệnh viện đủ để áp dụng các biện pháp xử phạt đối với tổ chức.

London Clinic, một trong những bệnh viện tư nhân danh tiếng nhất nước Anh, đã chủ động liên hệ với Cung điện Buckingham sau khi các nghi vấn về vụ rò rỉ dữ liệu xuất hiện. Ban lãnh đạo bệnh viện khi đó khẳng định hồ sơ y tế của Vua Charles III, người cũng điều trị tại đây cùng thời điểm do chứng phì đại tuyến tiền liệt, không bị ảnh hưởng.

Vụ việc đã làm dấy lên nhiều lo ngại về khả năng bảo vệ dữ liệu bệnh nhân tại những cơ sở y tế vốn được các nhân vật nổi tiếng và thành viên Hoàng gia Anh tin tưởng lựa chọn. Trong quá khứ, London Clinic từng điều trị cho Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng thân Philip cùng nhiều cựu Thủ tướng Anh.

Khi vụ việc mới bị phanh phui, Giám đốc điều hành bệnh viện Al Russell khẳng định: "Mọi nhân viên tại London Clinic đều nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân, nghề nghiệp, đạo đức và pháp lý của mình. Chúng tôi không có chỗ cho bất kỳ ai làm tổn hại đến lòng tin của bệnh nhân". Tuy nhiên, theo các nguồn tin, Công nương Kate hiện không có kế hoạch khởi kiện dân sự đối với những người liên quan.

Ông Ian Hulme, Giám đốc Giám sát Quy định của ICO, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin y tế cá nhân: "Người dân cần có niềm tin rằng những dữ liệu cá nhân họ cung cấp cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe sẽ được bảo vệ an toàn và không bị khai thác trái phép. Khi niềm tin đó bị phá vỡ, pháp luật cho phép chúng tôi hành động. Chúng tôi sẽ không ngần ngại truy tố nếu điều đó là cần thiết và phù hợp".

Về phía London Clinic, bệnh viện cho biết họ hài lòng khi sự hợp tác với ICO đã giúp khép lại điều được mô tả là "một sự cố đáng tiếc và cá biệt". Đồng thời, đơn vị này tiếp tục khẳng định không có vi phạm quy định nào từ phía bệnh viện.