Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Sự thật phía sau nỗi lo nam châm làm hỏng thiết bị điện tử

Kiến Văn
Kiến Văn
02/12/2025 15:50 GMT+7

Nhiều người trong chúng ta lớn lên với những lời cảnh báo nghiêm khắc về việc không đặt nam châm gần tivi hay máy tính vì sợ điều này có thể làm hỏng thiết bị.

Tuy nhiên, quan niệm này phần lớn đã trở thành một hiểu lầm do công nghệ đã có nhiều cải tiến. Trước đây, các thiết bị điện tử như tivi CRT và ổ cứng truyền thống (HDD) sử dụng linh kiện từ hóa để lưu trữ dữ liệu và hiển thị hình ảnh. Việc đặt nam châm gần những thiết bị này có thể gây ra hư hỏng, như làm biến dạng màn hình hoặc xóa dữ liệu.

Ngay cả khi điều đó diễn ra cũng cần phải có một nam châm cực mạnh và đặt đúng vị trí, chứ không chỉ là một nam châm thông thường.

Sự thật phía sau nỗi lo nam châm làm hỏng thiết bị điện tử - Ảnh 1.

Người dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nam châm thông thường bên cạnh thiết bị điện tử hiện đại

ẢNH: ANDROID CENTRAL

Tác động của nam châm lên thiết bị điện tử hiện đại

Ngày nay, công nghệ đã phát triển vượt bậc. Các thiết bị hiện đại như tivi màn hình phẳng và máy tính sử dụng công nghệ LCD và đèn LED, vốn không còn phụ thuộc vào các linh kiện từ hóa. Ngay cả khi ổ cứng vẫn tồn tại, nhiều máy tính mới đã chuyển sang sử dụng ổ đĩa thể rắn (SSD) giúp loại bỏ nguy cơ hư hỏng do nam châm thông thường.

Mặc dù vậy, điều này không có nghĩa tất cả các nam châm đều an toàn cho các thiết bị điện tử, dù chúng có hiện đại đến đâu. Các nam châm neodymium cung cấp lực kéo mạnh mẽ có thể gây hại cho các thiết bị điện tử, bao gồm cả chip flash trong ổ SSD. Tuy nhiên, khả năng gặp phải loại nam châm này trong cuộc sống hằng ngày là rất thấp, vì chúng thường chỉ xuất hiện trong các thiết bị chuyên dụng như máy MRI hay cần cẩu từ tính.

Tóm lại, trong hầu hết trường hợp, người dùng không cần phải lo lắng về việc đặt nam châm gần thiết bị điện tử hiện đại. Công nghệ đã tiến bộ giúp các thiết bị này có khả năng chống lại từ trường yếu tốt hơn rất nhiều.

Tin liên quan

Nintendo Switch 2 có thể sử dụng tay cầm Joy-Con nam châm

Nintendo Switch 2 có thể sử dụng tay cầm Joy-Con nam châm

Tay cầm chơi game trên Nintendo Switch 2 có thể là loại Joy-Con nam châm mới.

Khám phá thêm chủ đề

nam châm Thiết bị điện tử công nghệ Tivi Máy tính
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận