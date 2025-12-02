Sự thật phía sau nỗi lo nam châm làm hỏng thiết bị điện tử

Tuy nhiên, quan niệm này phần lớn đã trở thành một hiểu lầm do công nghệ đã có nhiều cải tiến. Trước đây, các thiết bị điện tử như tivi CRT và ổ cứng truyền thống (HDD) sử dụng linh kiện từ hóa để lưu trữ dữ liệu và hiển thị hình ảnh. Việc đặt nam châm gần những thiết bị này có thể gây ra hư hỏng, như làm biến dạng màn hình hoặc xóa dữ liệu.

Ngay cả khi điều đó diễn ra cũng cần phải có một nam châm cực mạnh và đặt đúng vị trí, chứ không chỉ là một nam châm thông thường.

Người dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nam châm thông thường bên cạnh thiết bị điện tử hiện đại ẢNH: ANDROID CENTRAL

Tác động của nam châm lên thiết bị điện tử hiện đại

Ngày nay, công nghệ đã phát triển vượt bậc. Các thiết bị hiện đại như tivi màn hình phẳng và máy tính sử dụng công nghệ LCD và đèn LED, vốn không còn phụ thuộc vào các linh kiện từ hóa. Ngay cả khi ổ cứng vẫn tồn tại, nhiều máy tính mới đã chuyển sang sử dụng ổ đĩa thể rắn (SSD) giúp loại bỏ nguy cơ hư hỏng do nam châm thông thường.

Mặc dù vậy, điều này không có nghĩa tất cả các nam châm đều an toàn cho các thiết bị điện tử, dù chúng có hiện đại đến đâu. Các nam châm neodymium cung cấp lực kéo mạnh mẽ có thể gây hại cho các thiết bị điện tử, bao gồm cả chip flash trong ổ SSD. Tuy nhiên, khả năng gặp phải loại nam châm này trong cuộc sống hằng ngày là rất thấp, vì chúng thường chỉ xuất hiện trong các thiết bị chuyên dụng như máy MRI hay cần cẩu từ tính.

Tóm lại, trong hầu hết trường hợp, người dùng không cần phải lo lắng về việc đặt nam châm gần thiết bị điện tử hiện đại. Công nghệ đã tiến bộ giúp các thiết bị này có khả năng chống lại từ trường yếu tốt hơn rất nhiều.