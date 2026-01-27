Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

Sự thật phía sau sạc dự phòng giá rẻ

Kiến Văn
Kiến Văn
27/01/2026 07:43 GMT+7

Mua sắm hàng giảm giá luôn tạo ra hứng thú, tuy nhiên nhiều người có thể phải trả giá sau khi mua những sản phẩm như sạc dự phòng giá rẻ.

Theo BGR, mặc dù được quảng cáo với dung lượng pin cao, những bộ sạc dự phòng giá rẻ lại không đáp ứng được kỳ vọng. Thực tế, nhiều sản phẩm không thể sạc điện thoại hay thiết bị khác nhiều lần, thậm chí không hoạt động hiệu quả ngay từ lần đầu tiên.

Đằng sau mức giá 'siêu rẻ' của một số bộ sạc dự phòng - Ảnh 1.

Hãy cẩn thận với những bộ sạc dự phòng được quảng cáo với giá rẻ bất ngờ

ẢNH: UNPLASH

Một sạc dự phòng giá rẻ thường sử dụng linh kiện chất lượng thấp, dẫn đến việc không thể cung cấp dung lượng pin như đã hứa. Do đó, hiểu rõ lý do tại sao một số sản phẩm có giá rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm khác là điều quan trọng, không chỉ giúp người dùng tránh lãng phí tiền bạc mà còn bảo vệ thiết bị điện tử của họ khỏi hư hỏng.

Chiêu bài từ nhà sản xuất

Một trong những lý do chính khiến sạc dự phòng giá rẻ không đạt được dung lượng pin như quảng cáo đến từ chiêu trò tiếp thị. Trong khi các thương hiệu uy tín như Belkin hay Anker được tin tưởng, những thương hiệu không tên tuổi thường sử dụng chiến lược quảng cáo hấp dẫn để thu hút khách hàng.

pin lithium dung lượng cao có chi phí sản xuất cố định, việc cung cấp sản phẩm chất lượng với giá rẻ trở nên không hề đơn giản. Do đó, hãy cần cẩn trọng khi gặp những sản phẩm tuyên bố có dung lượng 30.000 mAh với giá chưa đến 300.000 đồng.

Phát hiện 100.000 pin sạc dự phòng, tai nghe, dây sạc... hàng giả

Ngoài ra, hiệu suất chuyển đổi năng lượng cũng là một yếu tố quan trọng. Các sản phẩm giá rẻ thường không được thiết kế tối ưu, dẫn đến việc hao phí năng lượng nhiều hơn. Ngay cả những sạc dự phòng tốt nhất cũng mất khoảng 30% đến 40% năng lượng trong quá trình sạc, có nghĩa một sạc dự phòng giá rẻ có thể hết pin nhanh hơn nhiều so với dự kiến.

Cái giá của sạc dự phòng cao cấp

Sạc dự phòng cao cấp không chỉ đáp ứng đúng những gì đã hứa mà còn trải qua quy trình kiểm tra và chứng nhận nghiêm ngặt. Những viên pin chất lượng cao này được trang bị các biện pháp bảo vệ an toàn nhằm ngăn ngừa các vấn đề như quá nhiệt hay đoản mạch. Trong khi đó, sạc dự phòng giá rẻ thường bỏ qua các biện pháp an toàn này, dẫn đến nguy cơ hư hỏng thiết bị hoặc thậm chí cháy nổ.

Cuối cùng, tốc độ sạc cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến giá cả. Các mẫu cao cấp hỗ trợ nhiều giao thức sạc nhanh như USB Power Delivery, trong khi các mẫu giá rẻ thường chỉ cung cấp tốc độ sạc chậm. Kết quả là người dùng phải chờ hàng giờ để đạt được mức sạc tương đương mà một sạc dự phòng cao cấp có thể hoàn thành chỉ trong 30 phút.

Tóm lại, người dùng cần thận trọng khi lựa chọn sạc dự phòng, đặc biệt là những sản phẩm giá rẻ, để tránh những thất vọng không đáng có.

