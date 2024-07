Sự thật về người phụ nữ nước ngoài xin tiền giữa đường vì 'bị bỏ lại'

Sáng 4.7, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ thông tin về một phụ nữ người nước ngoài xin tiền tại các giao lộ trên địa bàn quận.



Trước đó, Công an Q.Thanh Khê nhận được tin báo của người dân về việc có người phụ nữ nước ngoài xin tiền tại ngã tư đường Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập (P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê).

Người này cầm một tấm bìa giấy các tông, ghi chữ tiếng Việt nội dung: "Xin chào! Tôi bị bỏ lại mà không có tiền", nhằm mục đích xin tiền người đi đường đang dừng đèn đỏ tại giao lộ này.

Công an P.Hòa Khê đề nghị hỗ trợ đến cơ quan ngoại giao nhưng 2 người nước ngoài từ chối NGUYỄN TÚ

Công an P.Hòa Khê đã mời người phụ nữ về trụ sở làm việc. Qua đó xác định đi cùng người phụ nữ này còn có một người đàn ông nước ngoài. Cả hai không phải không có tiền mà đang thuê phòng tạm trú tại một khách sạn, đồng thời thuê xe máy để đi xin tiền nhiều nơi.

Trong đó, người phụ nữ cầm tấm bảng xin tiền, người đàn ông đậu xe máy ở góc khuất gần đó, chờ đợi để chở người phụ nữ đến các khu vực khác để tiếp tục xin tiền "vì bị bỏ lại".

Công an P.Hòa Khê cũng xác định tại thời điểm mời hai người này về làm việc, họ cho biết đã xin được nhiều tiền từ người dân. Công an P.Hoà Khê đề nghị nếu họ gặp khó khăn về tiền bạc, thì cơ quan công an và chính quyền địa phương sẵn sàng hỗ trợ cả hai, bằng cách thông báo cho cơ quan ngoại giao nơi họ có quốc tịch để tiếp nhận, giải quyết.

Tuy nhiên, cả hai người đều từ chối. Công an P.Hòa Khê đã tuyên truyền, nhắc nhở cả hai về việc chấp hành pháp luật Việt Nam.

Đồng thời Công an Q.Thanh Khê cũng đề nghị người dân nếu phát hiện các trường hợp tương tự, cần thông báo đến cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ, hỗ trợ công dân nước ngoài theo đúng quy định, tránh các trường hợp thông tin chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến môi trường du lịch, cũng như tiềm ẩn nguy cơ xin ăn biến tướng, lợi dụng lòng tốt của người dân.

Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, Công an Q.Thanh Khê cũng vừa phối hợp với một số cơ quan chức năng, trục xuất 3 người quốc tịch Pakistan nhiều lần chiếm đoạt tài sản của các cơ sở kinh doanh với thủ đoạn đánh lạc hướng khi giả vờ mua hàng.