Sự thật về thông tin bắt cóc trẻ em tại Hà Nội

Do cần tiền tiêu xài, bị can Nguyễn Duy Anh Khoa bàn bạc với vợ là bị can Trần Ngọc Kim Trang bắt cóc cháu L.X.B.N (7 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) nhằm chiếm đoạt số tiền chuộc 200 triệu đồng.