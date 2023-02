Vụ 'bắt cóc' 2 mẹ con để ép ký giấy nợ 6 tỉ: Tạm giữ 4 nghi can

Ngày 21.2, thông tin từ Công an H.Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự 4 nghi can ngụ tại H.Diễn Châu, để điều tra, làm rõ về hành vi giữ người trái pháp luật. Các nghi can đã "bắt cóc" 2 người để ép ký giấy nợ.

Trước đó, bà N.T.N. (59 tuổi, ngụ TX.Hoàng Mai, Nghệ An) trình báo, ngày 11.2, khi bà N. và con trai đang đi trên đường qua địa bàn xã Diễn Ngọc, H.Diễn Châu, thì bị một nhóm thanh niên không quen biết chặn đường, ép đưa lên ô tô và chở đi.

4 nghi can đang bị công an tạm giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Trong quá trình chở bà N. và con trai, nhóm người này đã thu giữ điện thoại di động, lục soát người, dọa nạt, yêu cầu bà cùng con trai ký giấy vay nợ và cam kết hình thức trả nợ, do con gái của bà N. vay nhóm người này số tiền hơn 6 tỉ đồng. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, nhóm người này mới thả bà N. cùng con trai.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an H.Diễn Châu đã huy động lực lượng để điều tra và đã xác định được 4 nghi can, gồm: Nguyễn Thế Anh (27 tuổi), Nguyễn Đức Hậu (31 tuổi), Nguyễn Đức Hải (31 tuổi) và Nguyễn Đức Thắng (39 tuổi, đều ngụ H.Diễn Châu) đã giữ người trái pháp luật.

Bước đầu, tại cơ quan công an, nhóm nghi can này đã khai nhận hành vi phạm tội. Vụ "bắt cóc" người mẹ và con trai để ép ký giấy nợ đang tiếp tục được điều tra.